Wij spraken met Oprah Winfrey, de vrouw van 2,4 miljard: "Geen enkele vezel in mijn lijf gelooft dat ik president moet worden" Kristien Gijbels

31 augustus 2019

Haar talkshow mag dan al 8 jaar van de buis zijn, Oprah Winfrey (65) is nog steeds één van de machtigste vrouwen ter wereld. Haar nieuwe reeks 'David Makes Man' krijgt lovende recensies en haar miniserie voor Netflix is genomineerd voor 16 Emmy Awards. "En die vraag om president te worden blijft maar terugkomen", vertelt ze ons.

Je hebt weinig mensen die zo bekend zijn dat ze genoeg hebben aan hun voornaam. Madonna, Cher en Beyoncé zijn enkele voorbeelden, maar ook Oprah hoort zeker in dat rijtje thuis. Hoewel ze haar achternaam nooit officieel liet vallen, heeft ze die al lang niet meer nodig. De Amerikaanse is één van de invloedrijkste vrouwen ter wereld en dat heeft ze vooral te danken aan haar talkshow 'The Oprah Winfrey Show'. Die liep liefst 25 jaar en was mateloos populair. Van intrieste familiedrama's en openhartige interviews met beroemdheden - wie herinnert zich de uitgelaten Tom Cruise nog? - tot het uitdelen van auto's aan het voltallige publiek: de show had alles wat Amerika wilde zien. Winfrey werd ervoor beloond met 16 Emmy's en heel wat andere prijzen. Dat ze in één klap de machtigste én rijkste vrouw van het land werd, was mooi meegenomen.

Seksueel misbruik

Niet slecht voor een meisje dat in een gebroken gezin opgroeide en heel wat hindernissen - waaronder seksueel misbruik - moest overwinnen om te komen waar ze nu staat. Maar Oprah bekijkt het positief. "Als dat niet gebeurd zou zijn, dan was ik hier vandaag niet geweest", vertelt ze ons. "Ik leef nu in een wereld waar ik vrienden met macht en geld heb. Als ik zoals hen was opgegroeid, dan zou ik een grote luilak geweest zijn", lacht ze van achter haar bril met hippe, ronde glazen. "Ik weet gewoon dat alles wat me is overkomen mij móest overkomen. En die uitdagingen hebben me geholpen bij het opzetten van relaties en bij het vertellen van verhalen."

Verhalen vertellen doet Oprah inderdaad nog steeds. Haar talkshow mag dan al sinds 2011 van de buis zijn, de voormalige presentatrice zocht gewoon andere manieren om haar verhalen aan de man te brengen. Als uitgever van 'O, The Oprah Magazine', bijvoorbeeld. Een tijdschrift dat, hoewel het al even over z'n hoogtepunt heen is, nog steeds door miljoenen mensen gelezen wordt. Maar vooral als producente van haar eigen tv-netwerk OWN, dat zich vooral op zwarte vrouwen richt en - ondanks een moeilijke start - intussen een stevige positie wist te verankeren in het Amerikaanse tv-landschap. Mede dankzij regisseurs Ava DuVernay en Tyler Perry, die onder meer de reeksen 'Queen Sugar' en 'For Better or Worse' ontwikkelden.

Tarell Alvin McCraney, die mee het scenario schreef van de Oscarwinnende film 'Moonlight', kreeg van Oprah dan weer de kans om de reeks 'David Makes Man' te ontwikkelen, die eerder deze maand gelanceerd werd op OWN. De serie vertelt het verhaal van de 14-jarige David, die geplaagd wordt door de dood van zijn beste vriend en wiens hardwerkende moeder hoopt dat hij een weg uit de armoede zal vinden. "Deze reeks toont hoe het is om op te groeien in een omgeving waarin je constant geconfronteerd wordt met trauma's, tegenslagen en uitdagingen, maar ook met mensen die je een basis en standvastigheid bieden waardoor je kan blijven groeien", vertelt ze.

Weight Watchers-brood

Volgens het prestigieuze magazine 'Forbes' zou Winfrey een vermogen bezitten van liefst 2,6 miljard dollar (2,4 miljard euro). Daarmee staat ze op de tiende plaats in de lijst van Amerika's rijkste vrouwen. Hoe ze dat bedrag bij elkaar kreeg? Door enkel 'ja' te zeggen op projecten die haar interesseren. Dat die deals achteraf veelal winstgevend blijken te zijn, is - naar eigen zeggen - een fijne bijkomstigheid. Neem nu haar overeenkomst met Weight Watchers. In 2015 kocht ze 10% van de aandelen van het bedrijf voor zo'n 39 miljoen euro, was ze te zien in spotjes en bracht ze zelfs haar eigen Weight Watchers-brood op de markt. Na een jaar en 600.000 extra abonnees waren diezelfde aandelen liefst 311,5 miljoen euro waard.

Een ander succesproject is de Netflix-miniserie 'When They See Us', die Oprah mee produceerde. De reeks over vijf tieners die onterecht beschuldigd werden van een brutaal misdrijf is nu genomineerd voor 16 Emmy's.

Boekenclub

Daarnaast heeft Oprah ook oog voor vernieuwing. In juni 2018 sloot ze een deal met de streamingdienst van Apple om originele content te creëren: een boekenclub - zoals ze ten tijde van 'The Oprah Winfrey Show' ook al met succes deed - documentaires en tv-series.

Heel wat mensen hopen nu dat Oprah haar cv nog wat verder uitbreidt en in 2020 Donald Trump opvolgt als president van de VS. De bal ging aan het rollen na haar speech op de Golden Globes van 2018. Sindsdien kan ze geen stap verzetten zonder dat iemand vraagt hoe het met haar campagne gaat. Welnu, Oprah? "Die vraag blijft maar terugkomen. Maar waarom? En wat moet ik ermee doen? Geen enkele vezel in mijn lijf gelooft dat ik president moet worden, maar ik denk dat het wel betekent dat ik op de één of andere manier van dienst moet zijn. Hoe? Dat is me nog niet duidelijk. Ik ben in ieder geval bereid om te doen wat mijn roeping is. Maar ik moet het vóelen!"