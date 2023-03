Wij keken naar ‘Arcadia’, de reeks van 1 miljoen per aflevering: “Je mag niet zien dat deze reeks uit Vlaanderen komt”

TV VRT lost eerste beelden van ‘Arcadia’, de reeks van 1 miljoen euro per aflevering

‘Arcadia’ verschijnt pas vanaf 19 maart op de buis, maar enkele gelukkigen kunnen de eerste afleveringen van de reeks vanavond al in primeur bekijken op het Filmfestival Oostende. De gloednieuwe Eén-reeks is met een totaal van één miljoen euro per aflevering een van de duurste reeksen ooit gemaakt in Vlaanderen en speelt zich af in een fictieve nabije toekomst. Bekijk hierboven alvast de eerste beelden.