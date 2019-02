Wij keken al naar ophefmakende docu Michael Jackson: Sjakie en de Chocoladefabriek, de horror-versie Onze reporter bekeek 'Leaving Neverland', over seksueel misbruik door Michael Jackson Steven Swinnen

28 februari 2019

00u00 0 Showbizz Canvas zendt volgende week vrijdag de veelbesproken film'Leaving Neverland' uit. Daarin getuigen James Safechuck en Wade Robson over hoe Michael Jackson hen als kind jarenlang seksueel misbruikte. Onze reporter STEVEN SWINNEN keek al naar de documentaire en zag vier uur lang geen enkel bewijs. Toch is er wat hem betreft geen twijfel meer: de King of Pop was een gehaaide kinderverkrachter. 'Smooth Criminal' zal nooit meer hetzelfde klinken.

Ik moet een jaar of zeven zijn geweest, toen Michael Jackson mij heeft verleid. Met zijn foto, gelukkig, op een cassettedoosje in de platenwinkel. Stoere blik, leren jekker, ijzeren kettingen en de letters 'BAD'. Wat anders dan de bandjes van Micha Marah en de 'Fabeltjeskrant' die tot dan toe in My First Sony speelden. De plaat viel in goede aarde en dat is zacht uitgedrukt. Niet dat ik later ooit één keer in nuchtere toestand zou moonwalken of meehuilde toen Jackson last minute zijn optreden in Oostende afzegde. Maar in de uren na zijn dood op 25 juni 2009 nam ik toch meteen mijn creditcard om de concertfilm 'Live in Bucharest' te kopen. Een weergaloos optreden uit de Dangerous-tour in '92, waarbij Jackson 70.000 uitzinnige Roemenen toonde waarom hij het strafste popfenomeen aller tijden is. Twee uur lang dansen en zingen in een moordend tempo, een olympische prestatie. Verbazingwekkend.

Familie doodgewoon

