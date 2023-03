Wij confronteren onze verdachten van 'The Masked Singer': "Ik zou nóóit in een roze leeuwenpak kruipen"

Showbits Wat je niet ziet in ‘Gestrand op Honeymoon Island’: “Elke morgen ligt het strand vol plastic”

Met ‘Gestrand op Honeymoon Island’ op VTM2 komen de makers ‘Blind getrouwd’ met een nieuw format, waarbij de kandidaten ook met een vreemde in het huwelijksbootje stappen. Alleen is dat laatste aspect heel wat minder lang op voorhand gecommuniceerd. Dat verklappen alvast twee deelnemers Keith en Koen in een nieuwe Showbits.