Wielertoerist en 'Star Wars'-fan? Zo fiets je als Darth Vader. TC

15u49 0 ANP Showbizz Belgisch label brengt unieke 'Star Wars'-wieleroutfits uit.

Op 13 december komt de langverwachte nieuwe 'Star Wars'-film uit. En dus draait ook de merchandising stilaan op volle toeren. Opvallend daarbij is toch de samenwerking tussen Disney en het Belgische sportkledingmerk Bioracer. Zij brengen ter gelegenheid van de release van 'Star Wars: The Last Jedi' een complete collectie wielerkledij uit die geïnspireerd werd op de filmsaga. Sportieve fietsers die grote fan zijn van 'Star Wars' kunnen binnenkort dus de baan op in ware Darth Vader-stijl. Of de bijhorende 'force' als dopingproduct aanzien zal worden is niet bekend. De wieleroutfits zijn binnenkort te koop in de betere fietshandel. Meer info op de website van Bioracer. Wij tonen alvast enkele ontwerpen.

