“Wie zijn vader is, vertel ik Luca als hij oud genoeg is”: Joke Van de Velde over het leven als alleenstaande moeder

Frituur­baas N°1 en stalker van Ilse De Meulemees­ter ook in beroep veroor­deeld voor miljoenen­frau­de en witwassen

De Nederlandse zakenman Jacobus Perdaems (67), eigenaar van de Frituur N°1 in Antwerpen, is in beroep veroordeeld voor schriftvervalsing, fiscale fraude en witwas. De zestiger kreeg één jaar cel en 6.000 euro boete, beide met uitstel, alsook een bestuursverbod van acht jaar. Het hof van beroep verklaarde een bedrag van 3.149.000 euro verbeurd. Perdaems raakte bekend als de stalker van ex-miss België Ilse De Meulemeester. Ook daarvoor is hij recent in beroep veroordeeld.