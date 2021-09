Wie zijn de drie nieuwe druivenplukkers in Thuis? “We hebben elk een ‘edgy’ kantje”

TV “Patrick Dempsey terrori­seer­de ‘Grey’s Anatomy’-set”

15:35 Patrick Dempsey (55) speelde dan wel dokter McDreamy in ‘Grey’s Anatomy’, voor de andere castleden was hij na 11 seizoen helemaal geen droomcollega meer. In het nieuwe boek ‘How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy’ vertelt een oud-producent dat Dempsey de set van de beroemde ziekenhuisserie terroriseerde.