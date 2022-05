Wie wint het Songfestival? Dit zijn volgens bookies de 5 superfavorieten (en zoveel kans maken wij)

Celebrities Paris Hilton laat zich opsluiten in isoleercel uit protest: “Ik werd seksueel misbruikt, dat mag niemand anders overkomen”

Paris Hilton ging lobbyen in het Witte Huis in Washington D.C. Ze ontmoette er functionarissen als onderdeel van haar strijd tegen kindermisbruik. De realityster wil meer bescherming voor geïnstitutionaliseerde jongeren. In 2020 vertelde ze in haar documentaire ‘This is Paris’ over haar ervaringen op haar oude kostschool, de Provo Canyon School. Dat is een school voor moeilijk opvoedbare tieners. Hilton zegt dat ze er werd geslagen, gewurgd en opgesloten. En ze werd er zelfs seksueel mishandeld.

