Wie wil de biografie van Dennis Black Magic proeflezen? TK

05 januari 2019

10u06

Bron: Showbizzsite 1 Showbizz Pornokoning Dennis Black Magic zit momenteel een celstraf uit in de hulpgevangenis van Leuven, maar dat wil niet zeggen dat hij daar op zijn lauweren rust. De man schreef een biografie en is nu op zoek naar mensen die het boek willen proeflezen.

Dennis Burkas, zoals de man echt heet, liet aan Showbizzsite weten dat zijn biografie bijna af is. Wie de tekst graag wil proeflezen, kan zich melden bij de voormalige pornoregisseur. Gezien het feit dat hij 22 jaar lang aan de top van de Vlaamse porno-industrie stond, belooft het een sappig verhaal te worden. Kandidaten moeten dan ook minstens 18 jaar oud zijn. “Elke proeflezer zal een geheimhoudingscontract moeten ondertekenen, en ze zullen naast het beoordelen van de hoofdstukken ook een extra vragenlijst moeten beantwoorden”, klinkt het.

Wie interesse heeft, kan een brief met motivering sturen naar Dennis Burkas, Hulpgevangenis Leuven, Maria Theresiastraat 74, 3000 Leuven. Hij zit daar momenteel een celstraf van 18 maanden uit nadat hij veroordeeld werd voor zedenfeiten. Hij benaderde in 2014 - vanuit de gevangenis - twee minderjarige meisjes via een vals Facebookprofiel en zette hen aan tot ontucht. Burkas zelf ontkent de feiten.