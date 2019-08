Wie volgt James Cooke op als ‘Man van het jaar’? Stem hier voor de Story Showbizz Awards en win VIP-tickets Redactie

29 augustus 2019

11u30 1 Showbizz James Cooke en Nathalie Meskens waren vorig jaar de grote winnaars van de Story Showbizz Awards. Dit jaar zijn ze opnieuw genomineerd, elk drie keer. Hij voor ‘Man naar ons hart’, ‘Favoriete presentator’ en ‘Mooiste BV-koppel’ met zijn verloofde Dorian. Zij voor ‘Straffe madam’, ‘Actrice van het jaar’ en ‘Favoriete presentatrice’. Moeten zij volgens jou dit jaar ook met de felbegeerde Story Showbizz Award naar huis gaan? James Cooke en Nathalie Meskens waren vorig jaar de grote winnaars van de Story Showbizz Awards. Dit jaar zijn ze opnieuw genomineerd, elk drie keer. Hij voor ‘Man naar ons hart’, ‘Favoriete presentator’ en ‘Mooiste BV-koppel’ met zijn verloofde Dorian. Zij voor ‘Straffe madam’, ‘Actrice van het jaar’ en ‘Favoriete presentatrice’. Moeten zij volgens jou dit jaar ook met de felbegeerde Story Showbizz Award naar huis gaan? Breng nu je stem uit en maak kans op 2 VIP-tickets!

Man naar ons hart

Ten eerste is er de categorie ‘Man naar ons hart’, die vorig jaar werd gewonnen door James Cooke. Wie krijgt dit jaar de eer? Naast James staan onder anderen Kürt Rogiers, Gert Verhulst en Koen Wauters op de longlist!

Straffe madam

Daarnaast is er ook de populaire categorie ‘Straffe madam’. Op de longlist staan onder anderen An Lemmens, Dina Tersago, Karen Damen en Olga Leyers. Ook Frances Lefebure maakt kans. Of zij het wordt, weten we niet. Maar dat jullie de winnares sowieso ‘great’ vinden, staat als een paal boven water.

Mooiste BV-koppel

Tijd voor romantiek! De winnaars van vorig jaar, Pommeline en Fabrizio, zijn dit jaar niet meer in de running. Een herhaling van die romantische podiumkus van K3’tje Marthe en Viktor Verhulst zoals twee jaar geleden zullen we jammer genoeg ook niet zien. Welk BV-koppel wint de prijs dit jaar en overleeft hun relatie de vloek van deze trofee? Bab en Vincent, James en Dorian, Jan en Romina of toch een ander stelletje?

Ontdekking van het jaar

Van Viktor Verhulst en Zita Wauters hadden de meesten voor 2019 vast al gehoord, maar hun talenten als presentator en mode-ontwerpster waren ware ontdekkingen. ‘The Voice’-winnaars IBE en John Leo strijden ook mee voor de titel. Net als de zingende jongeren van het Ketnet-fenomeen ‘#LikeMe’. Maar wie wint deze prijs straks?

Beste tv-programma

‘Thuis’ en ‘Familie’ strijden al jaren om het hart van de kijker, maar in deze categorie moeten ze het ook tegen heel wat andere programma’s af zien te leggen. Halen jullie het kind in jezelf naar boven met de nostalgische deuntjes van ‘#LikeMe’ of doet de ontblote borst van Matteo Simoni in ‘Callboys’ je hart toch nog iets sneller slaan?

Favoriete royal

Kan Meghan Markle dit jaar alsnog een troon bestijgen? Het zou best kunnen, als ze genoeg stemmen krijgt. Of gaan de voorkeursstemmen toch naar een royal die al op een troon zit, zoals onze eigenste Mathilde of de Nederlandse koningin Máxima? Er wordt echter gefluisterd dat onze eigen prinses Elisabeth dé topfavoriet is voor dit jaar...

Neemt James Cooke opnieuw het beeldje voor ‘Man naar ons hart’ mee naar huis? Heeft Dieter Coppens met ‘Down the road’ ook jouw hart veroverd? Ben jij trots op de prestatie van de Red Lions op het EK Hockey? Stem hier op je favoriete BV en maak kans op 2 VIP-tickets voor de Story Showbizz Awards!