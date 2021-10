Wie vervangt Samantha en wat met Mr. Big? Dit weten we al over ‘Sex and the City’-reboot

TVDecember. Dat is de maand die elke cosmopolitan drinkende citygirl rood moet omcirkelen in de agenda. Meer dan twintig jaar na de allereerste aflevering keert ‘Sex and the City’ dan terug met een nieuw seizoen. ‘And Just Like That...’ zal die reboot heten en is straks, gelijktijdig met de States, te zien op Streamz . Dat wordt er eentje mét Mr. Big en een ‘Grey’s Anatomy’-actrice in de plaats van de in onmin geraakt Kim Catrall. Alles wat we tot nu toe weten.

Acht Golden Globes, zeven Emmy’s, 94 afleveringen en twee bioscoopfilms. Weinig reeksen rond de eeuwwisseling die zo populair waren als ‘Sex And the City’. Opeens kon iedereen via het tv-toestel cosmopolitans drinken en shoppen in de duurste boutiques in het zog van selfmade-dames uit de upperclass van Manhattan. Een half uurtje mee surfen met een droombeeld dus, maar enkel de inkijk in het luxeleventje aanhalen als succesfactor, zou de reeks oneer doen. De serie kaartte wekelijks de meest spraakmakende onderwerpen aan: carrière maken als vrouw, openlijk praten over seks, masturbatie, homoseksualiteit... Zelfs aan het eind van de jaren negentig was het heel wat om dat zomaar op tv te doen.

Instagram-relletje

En nu is de reeks dus terug. Zeventien jaar na de laatste aflevering pikken de personages de draad terug op. Nu ja, drie van de vier hoofdpersonages. Kim Catrall - die de rol van de mondige PR-vrouw Samantha vertolkte - zal niet te zien zijn in de reboot. Het is al lang bekend dat Catrall niet meer door een deur kan met die andere hoofdrolspeelster Sarah Jessica Parker. Waarom precies is niet geweten, maar het werd pijnlijk duidelijk toen de twee enkele jaren geleden publiekelijk een relletje uitvochten op Instagram na het overlijden van Catralls broer.

Toch zullen het straks weer vier vriendinnen zijn die de dienst uitmaken in ‘And Just Like That...’. Sara Ramirez (vooral bekend als Dr. Callie Torres in ‘Grey’s Anatomy’) werd namelijk aangekondigd als een nieuw vast gezicht in de spin-off. Er wordt aangenomen dat zij zich bij het bestaande trio zal voegen. De makers van de reboot - hetzelfde team als dat van de films - lieten wel verstaan dat ze steeds openstaan voor een terugkeer van Catrall. Naast Carrie (Sarah Jessica Parker) blijven dus Miranda (Cynthia Nixon) en Charlotte (Kristin Davis) op post.

Plots overlijden

Welke de verhaallijnen zijn in de spin-off is voorlopig nog een goed bewaard geheim. Persfotografen proberen sinds de zomer zoveel mogelijk beelden te maken van de set en de opnames en ook op sociale media wordt er druk gespeculeerd door fans over de inhoud van de reboot, maar vooralsnog zonder veel resultaat. Wel geweten is dat de befaamde bad guy Mr. Big (Chris Noth) er opnieuw bij is. Zij het - zo klinkt het vanuit de productie - ‘in beperkte mate’, wat de geruchtenmolen online alleen maar sneller doet draaien. Volgens sommigen zou Mr. Big het maar één aflevering overleven in ‘And Just Like That...’.

Volledig scherm Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) © GC Images

Daarnaast zou ook een andere bekende love interest van Carrie, Aidan (gespeeld door John Corbett), terugkeren voor de reboot. Net als nevenpersonages Steve (David Eigenberg), Harry (Evan Handler) en Anthony (Mario Cantone). Die laatste trad in de laatste film in het huwelijksbootje met Stanford, een rol van Willie Garson. Ook die zou opnieuw opduiken in ‘And Just Like That ...’ en verscheen zelfs al op de set, maar Garson overleed eind september op 57-jarige leeftijd plots aan de gevolgen van kanker. Hoe de makers dat overlijden in de reeks gaan passen, is nog niet duidelijk.

Zoals vroeger

Tot slot nog eentje om naar uit te kijken. De kinderen. Omdat Carrie, Miranda en Charlotte ondertussen al een dagje ouder zijn, kon hun kroost niet achterblijven. Miranda’s zoontje Brady is een tiener geworden en de koddige dochtertjes van Charlotte uit de films zijn nu ook tieners. Zij worden gespeeld door nieuwe gezichten Niall Cunningham, Cathy Ang en Alexa Swinton.

Voor wie de nieuwe reeks hoopt in één ruk te bingen is er wel slecht nieuws. HBO - de Amerikaanse zender waar Streamz een overeenkomst mee heeft - zal de tien afleveringen van dertig minuten pas om de week vrijgeven. Fans moeten dus - zoals dat ging in de jaren negentig - na elke aflevering opnieuw een week nagelbijtend aftellen.

‘And Just Like That...’, vanaf december op Streamz

