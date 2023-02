Wie verschuilt zich achter Kosmos uit ‘The Masked Singer’? Dit zijn alle theorieën en tips

Het nieuwe seizoen van ‘The Masked Singer’ draait meteen op volle toeren. Vlaanderen is weer volop in de ban van de zoektocht naar de bekende gezichten in de maskers. Een van de meest opvallende figuren is zonder twijfel Kosmos. Maar wie is deze intergalactische verschijning - die onthuld werd via een gigantische mural op de Antwerpse Meir - écht? Wij verzamelen hier alle tips en aanwijzingen om de speurtocht te vergemakkelijken.

Dit weten we over Kosmos

Kosmos is alwetend, er is niets dat aan haar alziend oog ontsnapt. Ze heeft natuurlijk recht van spreken, aangezien ze dertien miljard jaar geleden ontstond. Ondanks haar hoge leeftijd ziet ze eruit om door een ringetje te halen. Kosmos is helemaal in balans, straalt rust en kalmte uit. Ze is op aarde met een missie: iedereen gelukkig maken. Ze wil alle mensen overtuigen van ‘the bigger picture’. “Kosmos zorgt voor ons”, luidt het - en leven in harmonie is het hoogste goed. Yoga en mediteren kunnen hier zeker bij helpen. Ze heeft wel een klein kantje: zo is ze snel geïrriteerd, zeker wanneer er een telefoon rinkelt of mensen haar uit balans brengen.

“Namasté wereldse wezens. Ik ben Kosmos… Altijd onzichtbaar aanwezig, high in the sky”, zegt het figuurtje zelf. “Da’s mijn eigen streek, en af en toe verschijn ik in mijn aardse gedaante. Ik ben alles… en ook niets, overal… en nergens. Had je ooit al eens zo een heerlijk gevoel van totale rust en balans? Nee? Ik kan je helpen om je luchtdruk te verlagen. Ik ben eeuwenlang getraind om dat te doen, alle dagen. Zullen we gezellig samen mediteren? Laat mijn verschijning je in een trance brengen, naar een vakantieland en start to float!”

Dit denken de speurders

De speurders leken vooral met veel vragen achter te blijven. “Ik heb geen flauw benul”, aldus Tine Embrechts. “Mijn eerste idee was Ingeborg, maar ik vind niet dat ze die stem heeft. Door die tip over ‘vakantieland’ dacht ik aan iemand die ‘Vlaanderen Vakantieland’ gepresenteerd heeft. Saartje Vandendriessche bijvoorbeeld. En dan had ik misschien een hele gekke naam, omdat er zoveel over zweven werd gezegd: Jill Peeters. Wie weet kan die keigoed zingen.”

“Het filmpje duwde me in de richting van Evy Gruyaert”, zei Bart Cannaerts. “Maar er was ook de tip over West-Vlaanderen, waardoor ik op Katja Retsin uitkwam. Volgens mij is zij het.”

“Bij het filmpje dacht ik eerst aan Brigitta Callens. De outfit gaf me Zillion vibes, en zij doet ook yoga”, vertelde Astrid Coppens. “Maar toen ze begon te zingen, was ik er zeker van dat het Ingeborg is. Ik hoorde écht haar stem.”

“Seg, en Nathalie Meskens?”, suggereerde Kevin Janssens dan weer. In deze suggestie kon ook Tine Embrechts zich wel vinden.

Dit denkt het internet

Op het internet is de identiteit van Kosmos talk of the universe. “Ik vind de stem lijken op die van Meredith van Pop In Wonderland. Zij was/is met het alternatieve bezig, en Bea Van der Maat ook. Maar wellicht zijn ze beiden te lang out the picture?”, valt te lezen. Maar ook: “Die stem, dat is precies Laura Tesoro, Saartje Vandendriessche of Els De Schepper.” en “Ik denk aan Kristel Verbeke. Ze is op aarde met een missie: iedereen gelukkig maken. Denk maar aan haar programma over haar mama, haar werk voor Unicef en De Warmste Week. Daarnaast doet ze aan yoga, en in het liedje ‘Verliefd’ van K3 komt het zinnetje ‘had je ooit al eens zo een heerlijk gevoel’ terug.” Ook Ingeborg krijgt als suggestie veel bijval - al zijn de kijkers wel op hun hoede. “Het lijkt té voor de hand liggend dat zij het is.”

