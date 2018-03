Wie sterft er nu weer in ‘Thuis’? HL

06 maart 2018

19u00

Bron: HL 8 Showbizz De makers van ‘Thuis’ hebben twee foto’s op Instagram gezet, die een belangrijke verhaallijn lijken te verklappen. Op de beelden is te zien hoe enkele acteurs op een kerkhof een scène inblikken. Alerte soapfans beweren dat ze de hint begrepen hebben. Volgens hen gaat er niet alleen iemand sterven in de serie, ze weten ook wie.

De twee selfies met de populaire personages Bob (Christophe Haddad), Lowie (Matthias Vergels) en Luc (Mark Willems) werden meteen opgepikt door soapliefhebbers. Eén van hen signaleerde dat ze de plek herkende en dat het om het kerkhof van Heverlee zou gaan. Die ongewone locatie zette andere fans aan het speculeren over wat er aan de hand zou kunnen zijn. Al was iedereen het er snel over eens dat het maar over één verhaallijn kon gaan: het naderende einde van Luc.

Enkele maanden geleden lekte immers uit dat acteur Mark Willems de reeks gaat verlaten. Vaste kijkers weten ondertussen ook al dat zijn personage Luc levensmoe is. Die zit na een mislukte zelfmoordpoging in een rolstoel en voelt zich ongelukkig. Hij is vastbesloten zijn leven op een vredige manier te beëindigen en Rosa (Annick Segal) moet hem daarbij helpen. Niet alle personages in ‘Thuis’ zijn al op de hoogte van zijn euthanasieplannen, maar deze foto’s lijken toch te suggereren dat de dagen van Luc geteld zijn.

Graf

Op één foto is enkel de acteur, die Bob speelt, met enkele crewleden te zien. Sommige kijkers vroegen zich eerst nog af of dit misschien al de begrafenis van Luc was, want ‘die gaat toch dood?’ Maar op het andere beeld zit Luc in zijn rolstoel en is hij met een lekker warm ingeduffelde Lowie te zien met het kerkhof op de achtergrond. Wat deden zij daar? De fans moeten er niet lang over nadenken, want zij concluderen dat ‘Luc zijn toekomstig graf kwam bekijken’. Of dat ook zo is, zal pas vlak voor de seizoensfinale duidelijk worden. Want dan worden de scènes uitgezonden, die in Heverlee bij vriestemperaturen werden ingeblikt.

Eerder dit seizoen moest de ‘Thuis’-fan al afscheid nemen van twee personages. Sekswerkster Marieke (Annelies Boel) werd door Julia vergiftigd en meer recent stierf ook baby Magali, het kindje van Mayra (Muriël Bats) dat verwisseld werd met Zoë. Maar de kijkers staat binnenkort dus nog een sterfgeval te wachten.