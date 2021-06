‘Wie rent poedelnaakt rond het huis?’: BV’s wagen zich aan 'Waarheid, durven of doen’ voor VTM

TV‘Waarheid, durven of doen’. Het is een klassiek studentenspelletje, maar vanaf maandag 19 juli wagen elke weekdag vier BV’s zich eraan op VTM. Tijdens een gezellig etentje, waarvan ze het eten zélf klaarmaken. “We gaan onze gasten uit hun comfortzone halen en ze voor een moeilijke keuze stellen.” En ze weten niet eens met wie ze aan tafel belanden.

Wat krijg je als je Herman Brusselmans aan tafel zet met Julie Van den Steen? En wat als ook nog eens Ingeborg en Andy Peelman mee aanschuiven? Of Bart Kaëll en de 40 jaar jongere Gloria Monserez? En vooral, hoe zullen de bekende gasten reageren als ze tussen de verschillende gerechten van het menu - waarvoor ze elk een onderdeel zelf hebben moeten klaarmaken - worden geconfronteerd met het klassieke studentenspelletje ‘waarheid, durven of doen’? Met vragen als ‘Met wie zou je een hele maand op een onbewoond eiland willen doorbrengen’, ‘Wanneer heb je voor het laatst gehuild?’ en ‘Wat is de meest gênante ontmoeting die je ooit had?’.

Of een opdracht als ‘Durf je zeggen hoeveel geld er op je rekening staat?’ of ‘Durf je nu te bellen naar het strafste contact uit je gsm-namenlijst?’. Maar de BV’s zullen ook uitdagingen voorgeschoteld krijgen, waaronder ‘Wie rent poedelnaakt rond het huis?’, ‘Wie durft te armworstelen tegen Belgisch bokskampioene Delfine Persoon?’ of ‘Wie heeft het lef om nu een tattoo te laten zetten?’. Dilemma’s die bij het eten al dan niet plots voor enige opwinding zouden kunnen zorgen. Wie het spelletje aan het einde van de avond ‘verliest’, moet de volledige afwas doen.

“Een zomers programma met een extra randje”, zo omschrijft Davy Parmentier, creatief directeur bij VTM, ‘Waarheid, durven of doen’. “We willen de kijker laten meegenieten van een ongedwongen avond tussen BV’s, waarbij een bekend spelletje de mayonaise moet zijn. We wilden een kommerloos programma met hoog vakantiegevoel dat ook kan inspelen op nieuws dat op dat ogenblik de kijkers bezighoudt.”

Uit comfortzone

“De BV’s, die we in een villa in Oostkamp uitnodigen, mogen elkaar kennen, maar dat moet niet echt. Ze weten trouwens niet met wie ze gaan tafelen. Het is de bedoeling dat ze elkaar tijdens een gezellig etentje veel beter leren kennen. Dat kan al meteen met het eten dat ze moeten meebrengen. Elk van de vier BV’s moet een onderdeel van het menu maken. Van aperitief tot dessert. En ze mogen zelf kiezen wat ze kokerellen”, vertelt Hans Lovenich van productiehuis De Mensen, dat dit nieuwe format bedacht. “Natuurlijk zal vooral het spelletje ‘waarheid, durven of doen’ voor peper en zout zorgen. We zullen onze gasten toch even uit hun comfortzone halen en ze voor een moeilijke keuze stellen. Dat zal zo goed als zeker voor hilarische, maar ook ontroerende en onthullende momenten zorgen.”

‘Waarheid, durven of doen’ is het tweede dagelijkse programma dat VTM tijdens de zomermaanden lanceert. Vorig jaar was er al ‘De zomer van’ van Eric Goens. De rode draad was toen de ‘unieke’ zomer van 2020 en hoe de BV’s die beleefden. Het programma kwam in de plaats van ‘Goed verlof’, dat er dit jaar opnieuw niet komt omwille van de coronacrisis. Met ‘Waarheid, durven of doen’ wordt de link gelegd naar de herwonnen vrijheid, waar er alsmaar meer kan en mag.

