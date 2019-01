Wie krijgt morgen het kroontje? Dit zijn de favorieten van Miss België Jolien Boeckx

11 januari 2019

00u00 0 Showbizz Haar carrière als pilote moet nog beginnen, maar haar jaar als Miss België zit er morgen helaas op. Dan geeft Angeline Flor Pua (23) haar kroontje van 's lands mooiste door. Aan wie? "Ze verdienen het alle dertig, écht waar", zegt ze. Maar deze kandidates vielen haar het meeste op.

Vandaag en morgen zijn haar laatste dagen als Miss België. Maar pijn doet dat de Antwerpse niet. "Integendeel, ik blik alleen maar met heel mooie herinneringen terug en gun mijn opvolgster zo'n fantastisch jaar van harte", zegt ze. "Mijn hoogtepunt was toch wel de reis naar Cambodja afgelopen zomer, voor het goede doel 'Hope for the Children' (dat haalt kinderen uit de armoede en geeft ze de kans om op te groeien met gezonde voeding, onderwijs en een leven waarin vrouwenemancipatie centraal staat, red.). In de aanloop naar Miss België heb ik heel veel wafels verkocht en een spaghettiavond georganiseerd om geld in te zamelen voor die organisatie. En uiteindelijk mocht ik daar dan ter plaatse kijken waarvoor mijn centjes gebruikt werden. Zeer leuk was dat, maar tegelijk ook heel emotioneel."

Solliciteren

Wat ze vanaf zondag gaat doen? "Solliciteren", lacht Angeline. "Ik ben recent afgestudeerd als pilote, maar ik ben bewust nog niet gaan solliciteren voor een job omdat ik mijn jaar als Miss België in alle schoonheid en met volle aandacht wilde afsluiten. Het is trouwens nog druk geweest de voorbije dagen, hoor. Ik ben volop aan het repeteren voor een act als piloot in de show morgenavond." Angeline ontkent dat ze de media zal verlaten, hoewel dat eerder gezegd werd. "Het is nooit mijn ambitie geweest om via Miss België aan een baan in de media te geraken, want mijn droomjob blijft pilote, uiteraard. Maar mocht er zich een kans aanbieden in de media, waarom niet? Misschien kan ik als bijberoep wel fotoshoots of modeshows doen, dat lijkt me wel tof."

De verkiezing van Miss België 2019 vindt morgenavond plaats in het Plopsa Theater in De Panne. Ment TV zendt de show uit vanaf 20.30 uur.

DE FAVORIETEN

Melissa Ghysels

"Ik wil een voorbeeld zijn voor de jeugd, want wij zijn de toekomst. Het vrijwilligerswerk dat ik doe bij Amnesty International - ik zit aan het onthaal - vind ik daarom extra belangrijk. Mensen bellen met hun problemen en wij verdedigen hun rechten met brieven."

Angeline: "Een heel schoon en lief meisje. Bovendien is Melissa perfect tweetalig en dat is een heel grote troef als Miss België."

Aline Elsermans

"Ik vind het superleuk om muziek te maken . Als ik met iets zit en het niet direct tegen iemand kwijt kan, pak ik mijn gitaar en speel ik mijn emoties eruit. Sinds mijn elfde ga ik backpacken met mijn ouders in Afrika, zo zie je wel wat."

Angeline: "Aline is al verkozen tot Miss Antwerpen, net zoals ik vorig jaar. Ze is één van de oudste kandidates van de groep en dat is toch wel een pluspunt, hoor."

Stéphanie Simon

"Ik ben nu één jaar cheerleader bij de ploeg Cheersquad. Wij verzorgen de matchen in de provincie Luik voor Liège Basket of Standard. Heel tof! En weet je dat mijn oma's buurvrouw, Irène Goddart, nog Miss België geweest is in 1963?"

Angeline: "Stéphanie valt op door haar haarkleur. Ik weet nog hoe hard Miss Frankrijk op Miss World opviel door haar rode haarkleur. Ze heeft ook nog leuke sproetjes, heel uitzonderlijk als Miss."

Shana Vanfraechem

"Mijn passie voor het leger heb ik doorgekregen van mijn vader die zijn hele leven beroepsmilitair is geweest. Nu studeer ik toegepaste taalkunde. Ik heb speciaal voor Arabisch gekozen, want dat heb ik later nodig op missie."

Angeline: "Een miss in het leger? Niet iets wat je verwacht, natuurlijk. Het doet me zelfs een beetje aan mezelf denken, want piloot en militair zijn twee mannelijke beroepen. Knap dat ze zo voor haar droom gaat."

Rama Diallo

"Ik ben al naar Afrika geweest om mijn familie te bezoeken en daardoor besef ik maar al te goed hoe goed wij het hier hebben. Mijn ultieme ontspanning? Naar de kapper gaan, want je lacht en babbelt er, én je neemt die persoon in vertrouwen."

Angeline: "Rama is de jongste van de bende, maar dat valt allesbehalve op. Ze komt zelfzeker en tegelijk heel schattig over."