Wie kan nog volgen? Het turbulente liefdesleven van André Hazes onder de loep TDS

17 februari 2020

14u00 2 Showbizz De liefde tussen Bridget Maasland (45) en André Hazes (26) is alweer voorbij. Volgens de twee werd alle aandacht van de afgelopen tijd de doodsteek voor hun romance. “Door de druk die op onze relatie lag, hebben we besloten om er een punt achter te zetten”, laten ze weten aan RTL Boulevard. Een zoveelste ontwikkeling in het liefdesleven van Hazes, dat de afgelopen jaren vooral gekenmerkt werd door relletjes. Een blik op het woelige liefdes-cv van de zanger.

André Hazes en langdurig liefdesgeluk, het lijkt maar niet te willen lukken. Zeker nu bekend raakte dat Bridget Maasland en André Hazes besloten hebben om uit elkaar te gaan. Het nieuws van de breuk kwam zondag aan het licht toen een Nederlandse journalist in Shownieuws vertelde dat de liefde voorbij was en dat André afgelopen vrijdag, op Valentijnsdag, zijn spullen bij Bridget zou hebben opgehaald. Vandaag bevestigde het koppel dat.

Het liefdesleven van André Hazes wordt gekenmerkt door zulke onstuimige sprongen. Welgeteld één dag voordat André onthulde dat hij voor Bridget was gevallen, kwam aan het licht dat zijn relatie met Monique Westenberg, de moeder van zijn zoontje André, op de klippen was gelopen. Een donderslag bij heldere hemel, gezien Hazes al sinds 2014 een koppel vormde met Westenberg. Al was ook hun relatie niet bepaald een sprookje, integendeel.

Lopende band

De ellende begon al in 2014. Toen leerde André ‘zijn’ 16 jaar oudere Monique kennen via Facebook. Ze werd omschreven als een ‘bloedmooie maar normale’ vrouw, een schril contrast met de tientallen losbandige meiden én prostituees die Hazes de jaren ervoor aan de lopende band had versleten. “Ja, ik was een losbol en heb ook vaak betaald voor dingen”, bekende André eerder. “Waarom ik prostituees bezocht? Ik vond dat fantastisch. Dat was het. Ik was het zo beu: iemand tegenkomen in de stad, haar meenemen en daarna die stress: gaat ze wel naar huis? Daar heb ik nooit wat aan gevonden.”

André en Monique wisselden berichtjes uit en spraken al snel af. “Na onze eerste date zeiden we tegen elkaar: ‘We moeten niet verliefd worden!’ Maar dat was onmogelijk”, zei de zanger. “Ik heb altijd al gedacht dat ik met een oudere vriendin zou eindigen.” Ook Monique was op slag verliefd: “Eén van de weinige grote verschillen die er tussen ons is, is de leeftijd. Maar in de liefde telt dat niet, want zielen kennen geen leeftijd. Ze kennen niveaus, en daar komen wij elkaar tegen!”

(lees verder onder de foto)

Verscheurd gezin

Hoewel ze zelf geen graten zagen in het leeftijdsverschil, deed hun omgeving dat wel. Mama Rachel woonde op dat moment nog samen met haar beide kinderen en keek argwanend toe. “Rachel ziet altijd en overal kapers op de kust”, zei Jos van Zoelen, voormalige bodyguard én auteur van de biografie ‘André Hazes en Ik’. De incidenten binnen het gezin volgden elkaar in sneltempo op en uiteindelijk werd Monique de vrouw die de eens zo hechte Hazes-clan compleet verscheurde. André verbrak al het contact met zijn moeder en verliet het ouderlijke huis om voluit voor zijn grote liefde Monique te gaan. “We draaien onze hoofden als we elkaar zien en wisselen geen woord meer”, gaf André toen toe over de band met zijn moeder.

De liefde tussen André en Monique werd in 2016 bezegeld met de komst van hun kindje. “Eindelijk kunnen wij het met jullie delen. Mijn wens is in vervulling gegaan!”, liet Dré toen weten via Instagram. “Wij worden papa en mama! Wij zijn in de zevende hemel en genieten in alle rust en met heel veel dankbaarheid van onze vakantie.” Het koppel verwelkomde op 27 oktober een jongetje die net als zijn vader en opa de naam André kreeg. Van een verzoening met de familie was echter geen sprake: Rachel en zus Roxeanne Hazes moesten via de media vernemen dat ze oma en tante werden.

(lees verder onder de foto)

Op instorten

In 2017 kwamen de eerste barsten tussen André en Westenberg aan het licht. Net voor de feestdagen werd de zanger achtervolgd door hardnekkige geruchten: het koppel zou op het punt gestaan hebben uit elkaar te gaan en al een hele tijd naast elkaar leven. “Wat een onzin allemaal”, reageerde André toen in De Telegraaf. “Ik kan toch wel eens een paar dagen met iemand anders weg? Ook dat ik voor mijn concerten even in een hotel logeerde, werd uitgelegd alsof we uit elkaar waren. Maar dat zijn we niet. We bereiden ons samen voor op de leukste kerst éver, want we hebben heel wat te vieren.”

Toch stond hun relatie wel degelijk op instorten. André zou in zijn drukke periodes naar de buitenwereld vrolijk en ontspannen overkomen, maar dat lag in realiteit wel anders, zo liet Monique weten. “Thuis is hij het tegenovergestelde van hoe hij is op social media. Hoe? Supergeïrriteerd. Alles is hem op dat moment te veel, zelfs de honden. Op sommige dagen lijkt het alsof ik er niet eens toe doe.”

(lees verder onder de foto)

Uit elkaar

Enkele maanden later, in april 2018, ging het koppel uit elkaar. Het drukke schema van André bleek de boosdoener. “Ik heb dingen verpest”, gaf de zanger toe aan Shownieuws. “Monique en ik gaan niet lekker en dat vinden we allebei heel kut. Ik denk dat er te veel is gebeurd. We hebben zoveel meegemaakt in korte tijd. Ik ben misschien ook een beetje verdwaald in deze wereld. Ik vind mijn werkleven ook heel erg leuk. En dat botst gewoon.”

André nam zijn koffers en ging elders wonen, maar koesterde nog hoop: “We gaan even uit elkaar, los van elkaar wonen, om de goede vrede te houden en lief voor elkaar te blijven”, zei hij. “We hopen dat we bijvoorbeeld over zes maanden weer bij elkaar komen.” Monique was minder enthousiast: “De tijd zal het leren. Alleen, ik geloof niet in een ultimatum. Dus hij kan wel zeggen ‘ik stel een halfjaar voor’, maar kom op, ik ga niet een halfjaar zitten wachten. Ik hoop alleen dat die kleine daar verder niet onder gaat lijden.”

Haar woorden waren echter amper koud, of daar was de verzoening al. “Soms moeten twee mensen uit elkaar gaan om te beseffen hoe erg ze terug samen moeten komen”, schreef Monique bij een foto waarop zij en André samen op een strand lagen in Mexico. Waarop zij en André hun relatie weer met volle moed een nieuwe kans gaven.

(lees verder onder de foto)

Definitieve breuk

Toch barstte de bom eind 2019: de twee braken opnieuw met elkaar. Deze keer definitief. “De breuk dateert al van enige maanden geleden, maar zij hebben hun best gedaan om er samen nog voor te gaan. Dat mocht helaas alleen niet zo zijn”, klonk het in een statement van hun management. “Een verschrikkelijk moeilijke keuze waar veel tranen overheen zijn gegaan, maar voor nu is dit het beste besluit.”

Nog geen paar uur later kwam Westenberg zelf met een compleet andere verklaring naar buiten. Daarin weerlegde ze het verhaal van het management van Hazes. Volgens haar speelde er namelijk meer en werd het persbericht door het management van Hazes met slechts één reden zo snel mogelijk naar buiten gebracht. “Vandaag heeft André mij via een appje laten weten dat hij gevoelens voor een andere vrouw heeft waar hij al een tijdje contact mee heeft. Wie dit is, maakt het alleen maar nog pijnlijker. Dat er nu stel op sprong voor gekozen wordt om zijn persbericht naar buiten te brengen, heeft hier alles mee te maken.”

(lees verder onder de foto)

Nieuwe liefde



Meteen stond Nederland in rep en roer. Want wie was de vrouw voor wie André nu plots gevoelens had? “Sinds kort heb ik contact met Bridget Maasland en we onderzoeken of we het leuk vinden samen”, bekende André aan RTL Boulevard. “Uit respect naar de moeder van onze zoon en naar hem toe heb ik dit verteld aan Monique. Het is mijn goed recht, we zijn immers al een tijdje uit elkaar en wonen niet meer samen.” Hazes beklemtoonde op de sociale media wel dat hij niet is weggegaan bij Monique voor Bridget én dat hij Monique niet heeft bedrogen.

De liefde tussen André en Bridget was meteen enorm. “Misschien wordt dit wel het mooiste avontuur ooit”, schreef zij op Instagram bij hun eerste liefdesfoto. De twee deelden de afgelopen maanden talloze liefdevolle beelden van en met elkaar, droegen kettinkjes met elkaars initialen en dachten zelfs aan samenwonen. Vorige maand, toen André jarig was, noemde Bridget hem nog de liefde van haar leven. “Ik ben zo onwaarschijnlijk trots op jou. Jouw hart zit echt op de juiste plek. Als vriend, als vader, als man, als hubby. Gefeliciteerd knapperd! Ben je klaar voor de rest van je leven? Dit is de bedoeling. Jij bent de liefde van mijn leven!”

(lees verder onder de foto)

Snoepreisjes

De twee gingen ook verschillende keren op vakantie als gezinnetje. Van Spanje, over de Caraïben, tot Rome: het koppel was klaar om samen de wereld te ontdekken. Tot het de afgelopen week wel héél stil bleef op de Instagrampagina’s van de zanger en de presentatrice. De laatste foto van hen samen postte Bridget zes dagen geleden, toen zij net was aangekomen op Curaçao, waar André was voor een optreden. Nu weet iedereen dus ook waarom: het sprookje tussen Hazes en Bridget is alweer verleden tijd.

André Hazes en Bridget vragen intussen om hen de komende tijd met rust te laten. Ze hopen hun liefdesbreuk zo in stilte te kunnen verwerken. “Met oog op het feit dat het om privéomstandigheden gaat vraagt het management om André en Bridget rust te gunnen en met respect om te gaan met de huidige omstandigheden”, zo staat in een verklaring die werd verspreid door Andrés management. De toekomst zal dus moeten uitwijzen hoe het nu verder moet.