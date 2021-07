Wie is Warmste Week-gezicht Stéphan Tanganagba? Feestpraeses geboren in Kinshasha, opgegroeid in Kortrijk

Hij wordt straks zonder bandjes het water in gegooid. Maar schrik om kopje onder te gaan heeft Stéphan Tanganagba niet. Laat die Warmste Week - kortweg #DWW21 - maar komen. “Ik was van plan om andere dingen te doen met mijn zomer, maar toen viel plots die vraag”, lacht hij. Of hij het zag zitten om de warmste Week-kar mee te trekken? “Daar geef ik mijn zomervakantie maar al te graag voor op.” Bij wie de naam Stéphan Tanganagba niet meteen een belletje doet rinkelen: geen paniek, hetzelfde geldt wellicht voor een grote meerderheid in Vlaanderen. Trouwe kijkers van Iedereen Beroemd zullen ‘m wél kennen. Stéphan ontpopte zich in de rubriek ‘Op Kot’ immers tot chouchou van de Leuvense kotbende die zichzelf tijdens het academiejaar mocht filmen voor het één-programma. Zijn sappige Kortrijkse tongval, stevige portie humor en zijn verzuchtingen tijdens de examenperiode zorgden er voor dat ook de openbare omroep voor de masterstudent bedrijfscommunicatie viel.