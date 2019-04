Wie is Sylvan Adams, de man die 1 miljoen overheeft voor Madonna? KD

14u21 0 Showbizz De kogel is door de kerk. Madonna (60) zal tijdens het Eurovisiesongfestival in Tel Aviv optreden. Miljardair Sylvan Adams (59) telde maar liefst 1 miljoen dollar neer voor het korte optreden, dat slechts twee nummers telt. Maar wie is die man? Een portret.

Sylvan Adams is een rijke Canadese zakenman die al even in Israël woont. De man is joods en werd door Jerusalem Post opgenomen in de lijst van ‘50 meest invloedrijke joden ter wereld’. Nochtans had de man oorspronkelijk niks in het gebied te zoeken. Hij leefde een luxeleven in zijn Canadese thuisland, waar hij zo’n 25 jaar dienstdeed als CEO van Iberville Developments. Het immobiliënkantoor, één van de grootste in Canada, werd opgericht door Sylvans Roemeense vader, Marcel Adams (98). Hij overleefde de Holocaust en bouwde na de gruwel een nieuw leven op in Canada.

Sylvan Adams mag volgens sommigen dan kwistig met z'n geld omspringen - 1 miljoen neertellen voor een zangeres die twee nummertjes komt zingen, is niet meteen een deal die we zelf zouden aangaan -, de man weet ook dat hij over de middelen beschikt om anderen te helpen. Daarom richtte hij de ‘Margaret & Sylvan Adams Family Foundation’ op, met als doel om onderwijs- en medische projecten te ondersteunen in Canada en Israël. Ze verzorgen ook studiebeurzen voor wie in de medische sector wil.

Al geeft Adams vooral geld uit aan de zaken die hem zelf interesseren en plezier opleveren. Zo richtte hij het ‘Sylvan Adams Cycling Network’ op in Tel Aviv. Zo wil hij de bevolking aanzetten om meer te fietsen, niet enkel als wielersport, maar vooral als ontspanning. De man is zelf een fervent fietser. Hij is ook mede-eigenaar van de zogenaamde Cycling Academy in Israël. Met de nodige centen zorgde hij er ook voor dat de Giro d’Italia vorig jaar in Jeruzalem vertrok. Het was de eerste keer dat de Giro niet in Europa begon. Hij maakte terloops van de mediagelegenheid gebruik om de eerste indoor wielerpiste van het Midden-Oosten aan het publiek voor te stellen. Al was het hem vooral om Israël te doen. De miljardair hoopte via het miljoenenpubliek dat de koers bereikt, te tonen dat Israël meer was dan een oorlogsgebied. Sylvan hoopt zo het toerisme in het land aan te zwengelen.

Het bedrag dat de miljardair voor Madonna neertelde, is trouwens maar een peulenschil. In 2018 pompte hij 5 miljoen dollar in de Israëlische non-profit organisatie SpaceIL. Het doel? Ervoor zorgen dat het eerste onbemande Israëlische ruimtevaartuig op de maan kan landen. “Als dit lukt, inspireren we de Israëlische kinderen om wetenschappen te gaan studeren”, klonk het toen. De maanlanding zou nog dit jaar plaats moeten vinden.