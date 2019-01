Wie is rapper Moreno, de tienerpooier uit het nieuwe nummer van Soufiane Eddyani? Pieter Dumon

07 januari 2019

11u15

Bron: De Morgen 1 Showbizz 'Gepakt door het systeem' rapt Soufiane Eddyani wanneer het in 'Amigo' over zijn rapvriend Moreno gaat. Maar wie diens strafblad bekijkt, ziet al snel dat het om veel meer gaat dan een systeemfout.

Moreno - echte naam Bilal Azzouzi - komt eind 2015 voor het eerst in het vizier van de politie omdat hij onderdak biedt aan een tienermeisje dat uit een instelling is gevlucht. Wanneer blijkt dat er ook nog een ander meisje bij de rapper inwoont, wordt hij opgepakt. De politie vermoedt dat Azzouzi de meisjes niet zonder tegenprestatie aan een dak boven hun hoofd helpt. Er is sprake van de typische 'loverboy'-aanpak. De meisjes krijgen cadeautjes en onderdak, ontwikkelen gevoelens voor hun 'redder' en worden daarna in de prostitutie gedwongen.

