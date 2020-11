Wie is nog de eigenaar van de nummers van Taylor Swift, nu de rechten zijn doorverkocht aan een investeringsfonds?

Showbizz Zieke acteur Michel Van Dousselae­re gaat snel achteruit: “Lekker eten, daar kan hij nog van genieten”

17 november Nadat in 2014 een zeldzame vorm van dementie werd vastgesteld bij Michel Van Dousselaere (72), verdween de acteur uit het publieke leven. De laatste tijd gaat hij ook snel achteruit, laat z’n vrouw Irma Wijsman (57) in een update weten. “Maar we hebben als koppel nog genoeg momenten waarop we samen dingen kunnen beleven.”