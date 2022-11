Wie is Metejoor écht?: “In mijn bureau kraste ik: ‘Joris kan niks, Joris moet dood.’ Ik had een depressie, zo bleek”

Celebrities Kim Kardashian kreeg geen toestem­ming om Marilyn Mon­roe-jurk te dragen voor Met Gala

In de nieuwe aflevering van ‘The Kardashians’ vertelt Kim Kardashian (42) meer over de Marilyn Monroe-jurk die ze droeg voor het Met Gala eerder dit jaar. De iconische jurk werd gedragen door Marilyn in 1962, wanneer ze ‘Happy Birthday’ zong voor president John F. Kennedy. Veel mensen hadden kritiek op het feit dat Kim zo’n iconisch en fragiel kledingstuk wou dragen. De eigenaar van de jurk dacht daar hetzelfde over, want het blijkt dat Kim helemaal geen toestemming kreeg om de jurk aan te trekken. Bij het passen geraakte het kledingstuk zelfs nauwelijks over haar lichaam. Kim vertelt dat ze heeft gesmeekt om het te dragen en op een superstreng dieet is gegaan om er toch maar in te passen. Op de rode loper heeft ze dan uiteindelijk bewezen dat het haar is gelukt.

