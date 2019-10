Wie is Josylvio, de rapper die zoveel fans naar de Antwerpse Mediamarkt lokte dat er een rel ontstond? MVO

10 oktober 2019

11u00

Bron: Metro NL/NPO 2 Showbizz Hij heeft 590.000 volgers op Instagram en kon gisterenmiddag een paar honderd jongeren naar Mediamarkt op de Antwerpse Keyserlei lokken. Het liep daar zo uit de hand dat er een rel ontstond en er veel schade werd aangericht. Maar wie is die Josylvio nu precies?

Josylvio (27) heet voluit Joost Theo Sylvio Yussef Abdelgalil Dowib. Hij is een Nederlandse rapper met heel wat fans. Hij werd geboren in Naarden, waar hij opgroeide met zijn Nederlandse moeder en Egyptische vader. Zijn moeder was muzikaal en was er altijd voor hem, maar zijn vader verbleef vaak in Egypte. “Ik ben van mijn twaalfde tot mijn vijftiende niet in Egypte geweest, daardoor heb ik mijn vader veel gemist”, zei hij daarover in een interview. Josylvio is moslim, maar naar eigen zeggen geen modelvoorbeeld. “Je moet niet naar mij kijken alsof ik een goede moslim ben, want de dingen die ik doe, zijn geen dingen die moslims moeten doen.”

Muziek

Muziek maken, daar neemt hij dan weer wel het voortouw in. Hij is één van de weinig hip hop-gezichten die niet uit een grote stad komt. Zijn eerste album, ‘Ma3seb’, verscheen in 2016. ‘L7nesh’, één van zijn eerste nummers in samenwerking met Sevn Alias, werd miljoenen keren bekeken op YouTube. “Het was in een tijd dat ik veel maakte maar niks uitbracht. Mijn houding was: het hoeft niet voor mij. Maar eigenlijk wilde ik het wél. Je maakt niet zomaar muziek, weet je. Het ding was: ik wilde niet op YouTube staan en maar tienduizend views scoren”, zegt hij daarover in de Nederlandse Metro. In 2017 bracht hij twee albums uit: ‘2 Gezichten’ en ‘All Eyes On Us’. Vorig jaar volgde het album ‘Hella Cash’. Stuk voor stuk grote successen. In 2018 was hij zelfs de meest gestreamde artiest in Nederland. Josylvio’s bekendste nummers zijn ‘Ride or Die’, ‘Waarom Zoeken Naar Liefde’ en ‘Vroeger’.

Vaderschap

Ook op persoonlijk vlak gaat het goed met de artiest. In oktober dit jaar liet hij weten dat hij voor het eerst vader zal worden. “Mijn liefde, mijn leven, mijn alles”, schreef hij bij een echo van zijn kind op Instagram. Wie de moeder is, is niet bekend. Het gaat wel om zijn vaste vriendin. “Ik ben al een tijdje met iemand samen die me heel gelukkig maakt”, zegt hij daarover. “Zij zit lekker bij mij thuis en heeft inmiddels een heel grote buik. De kleine Josylvio komt eraan, ik kan niet wachten.”

Filmdebuut

Dat hij binnenkort vader wordt, betekent niet dat hij stil zal zitten. De rapper houdt zich sinds kort niet meer uitsluitend bezig met een muziekcarrière. In 2020 maakt hij zijn acteerdebuut in de Nederlandse film ‘Suriname’. “Ik heb altijd de wens gehad om te acteren in een speelfilm”, zegt hij in het AD. “Tijdens het eerste gesprek met de producenten en regisseur van de film wist ik gelijk dat ik mee wilde doen. Na eerdere aanbiedingen, die ik tot nu toe heb afgeslagen, gaven dit script en het team de doorslag voor mijn filmdebuut.” In de film speelt hij de slechterik die niets liever wil dan het hoofdpersonage ruïneren.

Ravage in Mediamarkt

Het hoeft dus niet meer gezegd dat Josylvio vele, véle fans heeft. Een signeersessie in de Antwerpse Mediamarkt, waar hij gisteren aanwezig zou zijn om zijn fans te ontmoeten, liep helaas uit de hand door de grote opkomst. De politie moest ter plaatse komen omdat het personeel van Mediamarkt de winkel niet meer onder controle had. “Er werden vernielingen aangebracht en dingen gestolen, ook de klanten die niet voor de signeersessie kwamen, ondervonden hinder door het tumult”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. “Onze diensten kwamen ter plaatse om de openbare orde te herstellen. Dat ging vlot”, benadrukt Migom. “Er is niet gevochten met de politie, de rust keerde snel terug bij het verschijnen van onze mensen.”

De winkel werd, op aanraden van de politie, maar niet op politiebevel, nadien gesloten. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er allemaal gestolen is uit de winkel. Mediamarkt zal de balans moeten opmaken en klacht moeten indienen bij de politie zodat die een onderzoek kan starten.

Josylvio reageerde op de rellen via zijn Instagramaccount: “Hele chaos in de Mediamarkt, ik vond het heel erg jammer, ik mocht niet naar beneden komen van het personeel”, klinkt het in één van zijn Stories. “Ik was daar om albums te signeren. Heel jammer voor de mensen die er waren. Ik ga iets anders verzinnen, ik maak het goed.”