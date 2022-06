Wie is Hedy Lamarr? Johnny Depp lost eerste single over vergeten Hollywoodster met rockgitarist Jeff Beck

MUZIEKZe stonden al regelmatig samen op het podium, maar nu brengen Johnny Depp (59) en Jeff Beck (77) ook voor het eerst samen een single uit, ‘This is a Song for Miss Hedy Lamarr’. Een single die gaat over de Amerikaanse-Oostenrijkse actrice en uitvinder Hedy Lamarr.

De gloednieuwe single ‘This is a Song for Miss Hedy Lamarr’, een lied dat de 59-jarige acteur zelf neerpende, gaat over de Amerikaans-Oostenrijkse Hollywoodster Hedy Lamarr. Ze was de eerste actrice die naakt te zien was in een niet-pornografische film, wat voor zeer veel heisa en commotie zorgde. Daarnaast was ze ook een uitvinder wiens werk heeft geleid tot de ontwikkeling van wifi. Depp deelde al eerder zijn liefde voor de femme fatale, via Instagram, als aankondiging voor zijn single. Afgelopen donderdag, tijdens een concert in Groot-Brittanië, vuurden Depp en Beck hun eerste single, ‘This is a Song for Miss Hedy Lamarr’, af.

Lees meer onder de foto en video.

Sinds de uitspraak in het smaadproces tussen Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard, trekt de acteur met Beck rond in het Verenigd Koninkrijk, waar hij al regelmatig op het podium verscheen als special guest om enkele covers te spelen. Zo nam hij al ‘What’s Going On’ van Marvin Gaye en ‘Little Wing’ van Jimi Hendrix onder handen.

Die lijn trekt hij door in zijn opkomende plaat met de gitarist. ‘18’ komt uit op 15 juli en zal dan ook vooral bestaan uit covers van iconische artiesten, zoals Marvin Gaye, The Velvet Underground en The Beach Boys. Twee van de dertien nummers schreef Depp zelf. Zijn single ‘This is a Song for Miss Hedy Lamarr’, maar ook ‘Sad Motherfuckin’ Parade’ pende hij zelf neer. De titel van het album verwijst naar hun jeugdigheid en creativiteit. “Wanneer Johnny en ik samen begonnen te spelen voelden we ons terug achttien jaar, dus dan hebben we onze plaat ook maar de naam ‘18' gegeven”, legde Beck uit.

Volledig scherm Cover art voor '18', het album van Jeff Beck and Johnny Depp. © AP / Rhino Records

Depp en Beck ontmoetten elkaar in 2016 en vormden een hechte band door hun gemeenschappelijke interesses in auto’s en gitaren. “Het is een buitengewone eer om muziek te spelen en te schrijven met Jeff”, vertelde Depp over de samenwerking. Het duo begon in 2019 te werken aan hun opkomende plaat. Dat Depp niet alleen acteur is maar ook een muzikant, is al veel langer bewezen. Sinds 2015 vormt hij samen met Alice Cooper en Joe Perry de hardrockband ‘Hollywood Vampires’.

