Wie is de vrouw die Angelina Jolie overal vergezelt? "Zij is degene die me opnieuw gelukkig maakt"

De band tussen wereldster Angelina Jolie en haar vaste compagnon, mensenrechtenactiviste Loung Ung, lijkt sterker dan ooit. Ze wonen intussen zelfs samen.

De ene is een voormalige vluchtelinge, overlevende van de zogenaamde 'killing fields' in Cambodja, mensenrechtenactiviste, schrijfster en filosofe. De andere een van de beroemdste vrouwen ter wereld, actrice, regisseur en voormalige helft van een koppel dat zo bekend was dat ze als stel een aparte eigennaam kregen. De Cambodjaanse Loung Ung en Hollywoodster Angelina Jolie hebben de voorbije maanden een vriendschap ontwikkeld die zo intiem en zo intens is dat ze een van de grootste gespreksonderwerpen werd in Hollywood. Vooral omdat die vriendschap een transformatie teweeg bracht bij Angelina. Die bevestigt ook dat de band met Loung een grote impact op haar haar had. "Zij is de vrouw die mee weer gelukkig maakt", bevestigde ze in een tv-interview.

Samenwerking

De vriendschap tussen de twee vrouwen ontstond toen ze samenwerkten aan de film 'First They Killed My Father', een prent gebaseerd op de biografie van Loung Ung. Die vertelt in dat boek over de verschrikkingen die haar familie moest ondergaan voor en tijdens hun vlucht voor de Rode Khmer in de periode 1975 tot 1980. "Sinds Angelina er haar oudste zoon Maddox adopteerde heeft ze een hechte band met Cambodja", klinkt het. "Ze kwam er al vaak en hoorde het verhaal van Loung Ung. Ze las het boek ook en besliste dat het verfilmd moest worden. Angelina, die de film zelf zou regisseren, wilde dat de hele wereld het verhaal zou horen om er lessen uit te kunnen trekken." En ze hoopte ook stiekem dat het tragische verhaal zo'n pakkende film zou opleveren dat die genomineerd zou kunnen worden voor een Oscar. Helaas voor haar raakte enkele weken geleden bekend dat de film naast een nominatie greep voor de categorie Beste Niet-Engelstalige Film. Een bittere pil om te slikken, maar toch leverde de film haar heel wat op. Met name de unieke vriendschap met Loung Ung. Want die groeide naarmate ze samenwerkten aan de film: Angelina als regisseur, Loung Ung als adviseur. Na een eerdere ontmoeting had Angelina Loung immers gevraagd om bij de opnamen aanwezig te zijn om er zo mee over te waken dat het verhaal juist verteld kon worden. Gedurende die opnameperiode groeiden de twee vrouwen naar elkaar toe. "Tijdens het filmen waren ze altijd in elkaars buurt. En ook toen de camera's stopten met draaien bleven ze elkaars gezelschap opzoeken. Vaak zaten ze urenlang, soms nachtenlang, te praten bij een kopje thee. Ze voerden de meest intense gesprekken en smeedden zo een hechte band."

Levenscoach

Loung Ung kwam in het leven van Angelina als adviseur bij haar film, maar al snel werd ze zoveel meer. "Ze werd een soort van levenscoach voor Angelina. Door wat ze meemaakte heeft Loung Ung zoveel levenservaring, zoveel wijsheid... Ook al is ze maar een paar jaar ouder dan Angelina, toch ging die Loung Ung als haar belangrijkste raadgeefster beschouwen. Angelina kan voor alles bij Loung Ung terecht. En dat is opmerkelijk. Want vroeger was de actrice een gesloten boek. Ze gaf zichzelf nooit helemaal prijs. En dat doet ze bij Loung wél." Dat bevestigde Angelina ook zelf. "Ik heb een groot vertrouwen in Loung. Sinds de dood van mijn moeder heb ik dit gevoel nooit meer gehad bij een ander mens. Zelfs niet bij mijn liefdespartners. Maar aan Loung durf ik alles te vertellen. Ik heb mijn ziel al zo vaak bij haar blootgelegd. Het gebeurt als vanzelf. Ik ben zo blij dat zij in mijn leven gekomen is. Zij heeft een oplossing voor alles."

Angelina met haar kids en Loung. Zij lijkt deel uit te maken van het gezin.

Opnieuw lachen

Een en ander wordt ook bevestigd in de entourage van Angelina. "Sinds Loung in haar leven is, lijkt Angelina compleet veranderd. Ze heeft haar lach teruggevonden. Angelina is in jaren niet zo ontspannen geweest als nu. De gesprekken met Loung hebben haar veranderd. Angelina kan weer meer relativeren. Ze lijkt opnieuw te beseffen wat belangrijk is in het leven. De impact die het drukke, door ambitie voort gejaagde Hollywoodbestaan op haar heeft gehad, lijkt helemaal verdwenen te zijn." Nu had Angelina de voorbije jaren wel wat tegenslag met haar gezondheid (ze liet een dubbele borstamputatie uitvoeren omdat ze genetisch een grote kans op borstkanker heeft) en haar liefdesleven (ze brak met Brad Pitt). En ook haar filmcarrière kreeg enkele klappen. Angelina had dus wel reden om haar lach te verliezen. Maar Loung Ung slaagde erin om die glimlach terug om de beroemde lippen van de ster te toveren. "Sinds kort leerde ik opnieuw inzien wat echt belangrijk is in het leven. Simpele dingen, eigenlijk. Mijn gezin, familie, vrienden. Toen dat weer lukte, kwam het geluk als vanzelf terug. Veel te vaak heb ik het mezelf mentaal te moeilijk gemaakt. Tot iemand me zei dat ik fout bezig was. Dat was Loung en daar ben ik haar dankbaar voor." Zo dankbaar dat Loung Ung nu zelfs deels bij Angelina woont. "Loung heeft een thuis gevonden in Los Angeles. Wanneer ze daar is, logeert ze bij Angelina. Ze maakt op die momenten duidelijk deel uit van het gezin van Angelina", klinkt het in Hollywood. "Ze heeft ook een sterke band met de kinderen. Op korte tijd is Loung de belangrijkste persoon in het leven van Angelina geworden. Heel opmerkelijk. Heel onverwacht ook." Ook Loungs man Mike keek ervan op, maar hij heeft de intense band tussen de twee vrouwen aanvaard en weet dat hij zijn vrouw nu af en toe met Angelina moet 'delen'. "Soms moet Loung gewoon naar Angelina toe. Om te praten. Om hun vriendschap te beleven. Ze zijn elkaars klankbord, elkaars 'werk-echtgenote' geworden. Ze maken elkaar sterker. Angelina is ook een warme, sterke vrouw. Helemaal niet de harde tante zoals ze soms wordt afgeschilderd. Ik begrijp de klik die ze met mijn vrouw heeft. Ik beschouw haar nu ook als een vriendin." En in het kamp van Angelina heeft iedereen Loung in de armen gesloten. "Iedereen die Angelina in het hart heeft is Loung dankbaar voor wat ze doet", klinkt het daar bevestigend. "Want dankzij haar hoeft niemand zich nog zorgen te maken om Angelina. Dankzij Loung heeft die opnieuw vriendschap, rust en geluk gevonden."

