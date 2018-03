Wie is de nieuwe McGyver? Ex-Disneyster, X-Men en ex van Miley Cyrus TC

21 maart 2018

12u56 0 Showbizz Sinds kort maakte Vlaanderen op ZES kennis met de nieuwe 'McGyver'. Maar wie is die jonge knul die in de voetsporen trad van de legendarische Richard Dean Anderson? Lucas Till doet meer belletjes rinkelen dan je zou vermoeden.

Hannah Montana

Lucas Till begon zijn carrière als kindsterretje en dook zelfs op in de Oscarwinnende prent 'Walk the Line'. Maar echt doorbreken deed hij aan het begin van zijn carrière toch vooral in dienst van Disney Channel. Die rolletjes in allerlei series en tv-films effenden het pad voor zijn eerste echte claim to fame: de rol van Travis Brody in 'Hannah Montana: The Movie'. Als love interest van Miley Cyrus' bekende personage deed hij menig bakvishart een tikje overslaan.

Miley Cyrus

De rol in 'Hannah Montana' leverde Lucas nog meer op dan enkel beginnende roem. Hij veroverde op de set ook het hart van hoofdrolspeelster Miley Cyrus. Ze vormden toen enkele maanden een stel. Waarna hij door Miley ook werd ingeschakeld om een rolletje te spelen in haar videoclip 'You Belong With Me'. Maar lang heeft dat laatste dus niet geduurd.

X-Men

Lucas Tills belangrijkste rol tot nu toe is die van Alex Summers/Havok in de filmreeks 'The X-Men'. Aan de zijde van onder andere Hugh Jackman, Jennifer Lawrence, James McAvoy en Michael Fassbender speelde hij mee in 'X-Men: First Class', 'X-Men: Days of Future Past' en 'X-Men: Apocalypse'. Recent liet Marvel en Disney ook weten dat het grote plannen heeft met het personage Havok. Lucas's ster kan en zal vermoedelijk dus zeker nog feller gaan schijnen!