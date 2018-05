Wie is 'De Mol'? Nog 4 kandidaten over, allen even onbetrouwbaar EDA

06 mei 2018

17u36

Bron: VIER 7 Showbizz Nog 4 kandidaten en allemaal zijn ze even onbetrouwbaar. In onderstaande video lijst VIER naar aanleiding van de aflevering van vanavond nog eens alle verdachtmakingen op. Wie denk jij dat het is?

Een schijnheilige pastoor? Een financieel recruiter die amper geld opbrengt? Of een vriendelijke en discrete mol zoals Pascale? Of is het toch Lloyd, de student geneeskunde die van een 'alles-of-niks-moment' wel eens een niksmoment durft te maken?

Welk geheim dragen de kandidaten mee?

Vanavond heeft Gilles ook een bijzondere mededeling voor de kandidaten.

"Vrienden jullie zijn al bijzonder ver geraakt. Wat jullie niet weten is dat jullie al heel de reis een geheim meedragen. De molboekjes. De Mol heeft op alle boekjes een spoor nagelaten en als je die allemaal samen legt kom je heel dicht bij zijn of haar ware identiteit. Dat spoor zal zichtbaar worden voor de winnaar van vandaag."