Wie is 'De Lach van Joe'? KDL

15 oktober 2018

14u02 0 Showbizz Iedereen lacht anders: de één giechelt als een puber en de ander schatert het uit. Daarom speelt radiozender Joe vanaf vandaag elke dag het spelletje 'De Lach van Joe'. Van 7 tot 19 uur kunnen de Joe-luisteraars raden naar een typische, unieke lach van een bekende Vlaming.

Vanmorgen konden de luisteraars voor het eerst meespelen bij het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx. De eerste inzet was 100 euro. Wie als tiende meespeelt via de Joe-app of sms, mag een gok wagen. Is het antwoord juist, dan wint hij of zij de pot. Is het fout, dan is er het volgende uur 100 euro meer te winnen.

Niet Bart of Jeroen

Momenteel is 'De Lach van Joe', die je hier kan beluisteren, 800 euro waard. Wie een gokje wil wagen, kiest best niet voor zanger en radiopresentator Born, acteur Gène Bervoets, kok Jeroen Meus, zanger Bart Peeters, radiopresentatrice Leen Demaré, of acteurs en presentatoren Axel Daeseleire en Tom Waes, want hun lach blijkt het niet te zijn. Kan jij raden wie het is? Speel dan mee via de Joe-app of via 6622.