Wie is de beste en wie is de slechtste Batman? Het onverbiddelijke verdict.

18u40 0 AFP Showbizz Het gezaghebbende entertainmentblad 'Variety' vroeg fans en Hollywood-kenners naar hun favoriete 'Batman'-acteur. Dat Ben Affleck niet zo hoog zou eindigen viel te verwachten. 'Justice League', dat vorige week bij ons in première ging, stelde zwaar teleur in het openingsweekend in de VS. Wie eindigde waar in het lijstje?

6. Val Kilmer

RV Val mocht het Batman-kostuum slechts één keer aantrekken.

'Batman Forever' (1995) deed het niet goed aan de kassa, waardoor Val maar één keer het Batman-kostuum mocht aantrekken. Hij had de pech dat hij de geliefde Michael Keaton moest opvolgen en dat het scenario van deze film langs alle kanten rammelde.

5. George Clooney

RV Was Clooney niet atletisch genoeg?

'Batman & Robin' (1997) flopte meedogenloos. Volgens critici was Clooney niet atletisch genoeg om de 'caped crusader' te spelen. En even logisch: als je 'Gorgeous George' bedekt met een masker, verliest hij als acteur een groot deel van zijn charmes, natuurlijk. George beperkt zich beter tot romkoms en 'Oceans'-films.

4. Ben Affleck

RV

De huidige Batman valt net naast het podium. Veel fans zijn immers niet helemaal overtuigd van Bens kwaliteiten als superheld. 'Justice League' (2017) deed het in zijn openingsweekend in de States ook niet geweldig aan de kassa. Nochtans zette Ben volgens ons wel een overtuigende prestatie neer in 'Batman v Superman' uit 2016.

3. Michael Keaton

WARNER BROS Brons voor Michael Keaton.

Hij speelde de gemaskerde held in 'Batman' (1989) en 'Batman Returns' (1992), de kleurrijke en fantasierijke adaptaties van regisseur Tim Burton. Keaton werd in die films weliswaar van het doek gespeeld door Jack Nicholson als The Joker, maar toch was zijn prestatie goed genoeg om brons te halen in dit lijstje.

2. Adam West

kos Adam West, de oer-Batman.

De oer-Batman uit de tv-reeks die in de jaren 60 werd uitgezonden. Veel van zijn opvolgers geven ook ruiterlijk toe dat ze hun versie van de superheld gebaseerd hebben op hoe West hem speelde. Adam West overleed in juni van dit jaar.

1. Christian Bale

REUTERS

Niet toevallig. Bale speelde de rol van de superheld in de fel bejubelde films 'Batman Begins' (2005), 'The Dark Knight'(2008) en 'The Dark Knight Rises' (2012). Volgens kenners met voorsprong de beste Batmanfilms ooit. Met dank ook aan acteurs als Michael Caine (Alfred), Morgen Freeman (Lucius Fox) en de betreurde Heath Ledger (The Joker) die eveneens op hun best waren in de films.