Wie had dit ooit gedacht: Spice Girls vinden inspiratie bij Liam Gallagher

14 mei 2018

Er is nog veel onduidelijkheid over hoe de aangekondigde comeback van de Spice Girls precies vorm zal krijgen. Maar vandaag bevestigde de band wel dat er een documentaire gepland wordt waarin de bandleden alle geheimen van de meidengroep zullen onthullen. De Spice Girls lieten zich blijkbaar inspireren door 'As It Was', de biografische film over Liam Gallagher, die in Cannes te zien is.

'As It Was' kreeg de voorbije week prima commentaren in de media en dat is dus ook de Spice Girls niet ontgaan. Zij willen nu ook een documentaire laten maken waarbij een cameraploeg de leden van de meidengroep kan volgen bij wat binnenkort hun (tijdelijke) comeback moet worden. Dat nieuwe beeldmateriaal zal afgewisseld worden met archiefbeelden die terugblikken op de hoogtepunten uit de carrière van de Spice Girls. De meidenband belooft dat elk lid tijdens interviews ook vrijuit zal vertellen over de hoogte- en dieptepunten van de band. "Geen enkel onderwerp zal uit de weg worden gegaan. Dit wordt het eerlijkste portret dat ooit over de band gemaakt zal worden." Naast dit realistische portret plant het management van de Spice Girls nog een tweede film over de groep. Dat wordt een animatiefilm waarin Posh, Scary, Baby, Sporty en Ginger als superhelden zullen figureren.