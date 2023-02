Wie gepakt wordt met een smartphone bij Zillion 'Zundays' wordt buiten gezet: "Op goed geluk dat je hem ooit nog terugziet”

ShowbitsNa twee uitverkochte Zillion parties in Flanders Expo en het Antwerps Sportpaleis, duikt Zillion opnieuw een club in. Deze keer is discotheek Versuz in Hasselt aan de beurt. Zondagavond gaan ze nog net iets verder. Dan haalt Zillion-baas Frank Verstraeten zijn erotisch partyconcept ‘Zundays’ namelijk van onder het stof. De regels zijn duidelijk: camera’s of smartphones zijn niet welkom. Maar waarom is dat zo belangrijk? Showbits-reporter Jarne vraagt het aan Joyce De Troch. Zij maakte de originele ‘Zundays’ mee vanop de eerste rij en verzorgt nu de VIP-zone voor Frank. Bekijk het in een nieuwe Showbits.