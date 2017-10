Weyts en Bourgeois openen expo over Rubens in Wenen 20u35

Bron: Belga 0 vmma Showbizz Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts en Vlaams minister-president Geert Bourgeois openen maandagavond de Rubens-tentoonstelling 'Kraft der Verwandlung' (Kracht van de Verandering) in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Tot 21 januari 2018 zijn in het Kunsthistorisches Museum (KHM) tal van werken van de Vlaamse grootmeester van de barok te bekijken. De tentoonstelling moet voor Vlaanderen ook een hefboom zijn om buitenlandse kunstliefhebbers naar Vlaanderen te lokken.

Peter Paul Rubens (1577-1640) is een van de kroonjuwelen van de Vlaamse schilderkunst. Hij wordt beschouwd als de bekendste Vlaamse barokschilder. In het Weense Kunsthistorische Museum zullen de komende maanden tientallen werken van de Antwerpse grootmeester te bewonderen zijn.



Een groot aantal van die werken komt uit de eigen collectie van het museum, maar er is bijvoorbeeld ook een tekening uit het Antwerpse Rubenshuis en een gerestaureerd werk ('Venus Frigida') dat is uitgeleend door het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA).



De Weense Rubens-tentoonstelling is maandagavond mee geopend door Vlaams minister-president Geert Bourgeois en minister van Toerisme Ben Weyts. Zij benadrukken dat de Vlaamse Meesters zoals Rubens een perfecte hefboom zijn om buitenlandse kunstliefhebbers naar Vlaanderen te lokken.



"De Vlaamse Meesters zijn wereldambassadeurs voor Vlaanderen. Iedereen wereldwijd kent Rubens", zegt Vlaams toerismeminister Ben Weyts. "We gebruiken dergelijke exposities om toeristen naar Vlaanderen te halen en om hen werken van Rubens en andere Meesters te tonen waar ze nog beter tot hun recht komen, namelijk in Vlaanderen".



Volgens minister-president Geert Bourgeois mogen we best "trots zijn op onze Vlaamse Meesters". "Als Vlaanderen voor iets wereldwijd bekend is, is het wel voor onze schilderkunst", aldus Bourgeois.



De Rubens-expo in Wenen is meteen ook de perfecte opstap voor het barokjaar rond Rubens dat in Vlaanderen op stapel staat. Dat Rubensjaar past dan weer in de campagne die Toerisme Vlaanderen heeft opgezet rond de Vlaamse Meesters. In 2018 staat Rubens centraal, in 2019 worden de schijnwerpers op Bruegel gericht en in 2020 ligt de focus op Van Eyck.