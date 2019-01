Wetenschappelijk onderzoek heeft het aangetoond: dit is het belangrijkste ‘Friends’-personage DBJ

Showbizz Ze waren met zijn zessen, maar wie was nu eigenlijk het belangrijkst? Na wetenschappelijk onderzoek, op basis van aantal uitgesproken regels en minuten 'screentime' blijkt het om Ross te gaan. In de reeks gespeeld door David Schwimmer (52).

Tien seizoenen lang volgde ‘Friends’ de strapatsen van zes vrienden in New York. Elk met hun eigen problemen op professioneel en liefdesvlak. Statisticus Yashu Seth vroeg zich af wie na 236 afleveringen nu eigenlijk het belangrijkste personage was, Monica, Phoebe, Chandler, Joey, Rachel of Ross.

Daarvoor onderzocht de wiskundige alle scripts en onderwierp die aan verschillende parameters, waaronder het aantal regels de personages kregen, het aantal woorden en het aantal keer dat de acteurs op het scherm verschenen, zowel alleen als met de andere acteurs. Harde feiten dus, die aantonen dat Ross, gespeeld door David Schwimmer, het belangrijkste personage is in de reeks.

Nipt

Yashu vond dat zowel Ross als Rachel meer dan 9.000 regels tekst hadden tijdens de tien seizoenen lopende sitcom. In de eerste drie seizoenen en in het allerlaatste had Ross de meeste tekstregels, Phoebe (Lisa Kudrow, 55) had er het minst met 7.000. Chandler (Matthew Perry) kwam het vaakst in beeld, maar Ross kwam het vaakst alleen in beeld. De andere personages kwamen niet eens in zijn buurt.

Uit de studie van Yashu bleek dat Ross en Rachel (Jennifer Aniston) erg dicht bij elkaar in de buurt kwamen qua ‘belangrijkheid’, toch werd Ross de winnaar. “Ondanks het feit dat Ross en Rachel aan elkaar gewaagd waren, wint Ross. De keren dat hij als enige in beeld kwam, gaven de doorslag.”

