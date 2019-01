West-Vlaamse is Miss Tattoo Belgium: "Mijn manier om overleden oma te eren" CDR

00u00 0 Showbizz "Bij eerdere verkiezingen waar ik aan deelnam, werd ik steeds afgekeurd omwille van mijn tattoos. Het voelt dan ook heel bijzonder dat ik mezelf nu de kersverse Miss Tattoo Belgium 2019 mag noemen." Dat zegt Joy Vanmellaerts (23) uit het West-Vlaamse Meulebeke. Zaterdagavond werd zij in de Brusselse White Cinema tot Miss Tattoo gekroond.

In totaal heeft de West-Vlaamse schone een 20-tal tatoeages. Op haar armen, handen, bil, enkels, ribben, nek... En die zijn voor haar veel meer dan lichaamsversiering. "Ze bieden me de kans om te rouwen", aldus Joyce. "Heel m'n rechterarm stond centraal tijdens de verkiezing. Die omvat m'n allereerste tatoeage, het woord 'redemption' met daarboven een vogeltje dat recht naar de hemel vliegt, die ik liet plaatsen kort na het overlijden van m'n oma. Later liet ik voor haar nog een tranend oog aan de binnenkant van mijn arm zetten. Zo is oma altijd bij me. Ook tijdens de verkiezing. Ze zou zo trots zijn.”