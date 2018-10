Wesley Sonck doet verrassende onthulling: "Als ik niet had gevoetbald was ik graag zanger geworden" TDS

04 oktober 2018

16u10

Bron: QMUSIC 0 Showbizz Qmusic-duo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe ontvangt deze week Wesley Sonck voor een nieuwe aflevering van hun podcast De 10 Meest Gegoogelde Vragen. In deze nieuwe podcast vertelt de voormalige Belgische voetballer over zijn passie voor voetbal en zijn eigen ervaringen als speler, trainer en analist. Naast voetbal heeft Wesley ook een passie voor muziek, waar hij openlijk over vertelt.

“Graag zanger geworden.”

Wanneer Dorothee vraagt of Wesley zich altijd al op voetbal gefocust heeft, vertelt Wesley dat voetbal het enige in zijn leven was. “Maar ik had eigenlijk ook graag zanger geworden”, bekent Wesley. “Muziek passioneert mij ook. Ik ben dag in dag uit, in het café ook, met muziek bezig geweest”, vertelt hij. Zijn mama had 43 jaar een café met veel ambiance, waardoor hij ook veel in aanraking kwam met muziek. “Mijn oudste zoon leert nu ook gitaar spelen en dan denk ik: Dju, ik heb dat gemist”, vertelt Wesley verder. Vervolgens vraagt Dorothee zich af of Wesley goed kan zingen. “Dat weet ik niet, ik zing gewoon altijd en overal”, bekent Wesley. Hij vertelt ook dat hij opkijkt naar mensen die kunnen zingen en dat hij soms het voorrecht heeft om die mensen te leren kennen, zoals bijvoorbeeld Willy Sommers die hij deze zomer aan de zee heeft ontmoet. “Dat is niet normaal, die mens leeft weer op als die zingt”, zegt Wesley.

Rookgedrag

Wanneer gezondheid en fitheid ter sprake komen, peilt Maarten naar Wesleys mening over het rookgedrag van Radja Nainggolan. “Waarom zou dat niet mogen?”, besluit Wesley na een kleine aarzeling. “Ik zou het wel afraden, maar het is nu eenmaal zo dat je niet alles kan afzweren”, legt Wesley uit. Volgens Wesley kan je niemand iets kwalijk nemen, zolang die presteert. Prestatie is tenslotte het belangrijkste. “Waarom eet Eden Hazard na een fantastische wedstrijd een hamburger, zodat iedereen het kan zien? Soms denk ik: Oei, die staat precies niet zo scherp. Maar als je hem dan ziet shotten, dan loopt hij iedereen voorbij”, vertelt Wesley verder. “Soms moet je iets doen waar je je goed bij voelt, als het maar niet direct nefast is voor je prestatie”, besluit Wesley.

De volledige podcast met Wesley Sonck is te beluisteren op de website van Qmusic of via deze link.