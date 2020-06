Wesley Sneijder openhartig over breuk met Yolanthe: “Er waren feestjes met foute vrienden, drank en vrouwen” BDB

24 juni 2020

19u49

Bron: ANP 1 Showbizz In zijn nieuwe biografie spreekt de Nederlandse oud-voetballer Wesley Sneijder (36) over z’n drankgebruik en de criminaliteit waarbij hij betrokken was. Volgens De Telegraaf geeft hij zichzelf ook de schuld van de In zijn nieuwe biografie spreekt de Nederlandse oud-voetballer Wesley Sneijder (36) over z’n drankgebruik en de criminaliteit waarbij hij betrokken was. Volgens De Telegraaf geeft hij zichzelf ook de schuld van de liefdesbreuk met actrice Yolanthe Cabau van Kasbergen (35), die vorig jaar in maart werd bekendgemaakt.

“Het ging mis. Door mij”, citeert de Nederlandse krant Sneijder. “Wanneer Yolanthe er niet was, waren er feesten met foute vrienden, vrouwen en drank. Het liep allemaal behoorlijk uit de hand. Mijn lichaam was daar, maar mijn hart altijd bij Yo”, aldus de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale.

Sneijder zegt dat hij “na veel leugens en gedraai” eerlijk tegen Yolanthe is geweest en alles heeft opgebiecht. Wat hij precies heeft verteld, wordt daarbij niet duidelijk. “Ik mis niks bij Yolanthe, er is niks mis met haar. Wat het wel is? Roem, ego, geld. Macht. Lust. En ja, de pijn komt achteraf.”

In de biografie, die geschreven is door Kees Jansma, gaat Sneijder ook in op zijn band met voetbaltrainer Louis van Gaal, zakelijke missers en zijn toekomst. Het boek verschijnt komende zaterdag.

Lees ook:

Wesley Sneijder bevestigt relatiebreuk met Yolanthe

Yolanthe Cabau zou 19 miljoen euro opstrijken met scheiding Welsey Sneijder

Wesley Sneijder na breuk met Yolanthe: “Ik heb het verknald. Meerdere keren”