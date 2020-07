Werner De Smedt viert 50ste verjaardag: "Ik voel me nog steeds als Alice in Wonderland"

Showbizz

De Brad Pitt van Vlaanderen is 50 geworden. Werner De Smedt maakte naam in ' Wittekerke ' en zorgt nu voor de gekke twist als de homoseksuele Rudi in ' Familie '. Vandaag is de casanova van weleer gesetteld, maar er schuilt nog een rebel in hem. "Soms denk ik: 'Ik ben 18 en de wereld kan mijn kloten kussen'."