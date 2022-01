Werkt Jeroen Rietbergen aan ‘seksverslaving’ in deze Amerikaanse ranch? KLM doet onderzoek na uitlekken van vluchtgegevens

Een journalist maakte hiervan melding bij het officiële account van KLM, waarna het bedrijf reageerde: “Bij KLM waarderen wij onze klanten en begrijpen we hoe belangrijk het is om hun persoonlijke gegevens te beschermen. We nemen dit beveiligingsincident dan ook zeer serieus en hebben intern maatregelen genomen om de zaak te onderzoeken en aan te pakken. Wij betreuren ten zeerste dat dit voorval heeft plaatsgevonden.”

Advocaat bevestigt vertrek

Rietbergen is inderdaad naar het buitenland gevlogen, bevestigt zijn woordvoerder Peter Plasman ondertussen aan Nederlandse media. Hij geeft verder geen details vrij over de bestemming of locatie. Maar als we YouTubester Yvonne Coldeweijer mogen geloven - die samen met haar ‘spionnenleger’ elke beweging van Bekend Nederland op de voet volgt -, dan verblijft Jeroen bij The Ranch in Tennessee, een kliniek waar iemand verschillende behandelingen kan volgen op vlak van herstel en geestelijke gezondheid. “Een beter leven wacht op jou, wij kunnen helpen”, staat er in grote letters te lezen op de website. In de brochure staat alvast dat er een ‘Men’s Sexual Recovery Program’ beschikbaar is.