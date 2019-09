Wereldrecordpoging, ballet dansen en zoveel meer: zo leerde Vlaanderen de Q-ochtendstem Inge De Vogelaere kennen KDL

06 september 2019

13u24

Bron: Qmusic 0 Showbizz Sinds het afscheid van de zwangere Heidi Van Tielen neemt Inge De Vogelaere het vrouwelijke deel van de presentatoren van de Qmusic-ochtendshow op zich. Maar is ze daar wel echt klaar voor, vroegen collega’s Sam De Bruyn en Wim Oosterlinck zich af. Daarom onderwierpen ze Inge aan tien opdrachten in ‘Operatie Ochtendshow’.

Vestig een wereldrecord, vertel een geheim over jezelf, spring uit een vliegtuig,... De opdrachten die Inge van Sam en Wim kreeg, waren erg uiteenlopend, maar ze bracht ze tot een goed einde en sinds vrijdagochtend is ze er officieel klaar voor om de Qmusic-ochtendshow te presenteren aan de zijde van Sam De Bruyn en Wim Oosterlinck.

Hieronder kan je de 10 opdrachten van ‘Operatie Ochtendshow’ nog eens herbeleven:

Opdracht 1: Inge werd vrienden met BV’s, onder wie Jonas Van Geel, Koen Wauters, Olga Leyers en Tine Embrechts.

Opdracht 2: Inge deelde een geheim met de Q-luisteraars: ze had vroeger twee posters van Sam De Bruyn in haar slaapkamer hangen.

Opdracht 3: Inge brak een wereldrecord: ze verzamelde 161 luisteraars met een dier in hun naam in ZOO Planckendael.

Opdracht 4: Inge liet 12.000 mensen meezingen met ‘Leef’ van André Hazes Jr. aan het Q-Beach House.

Opdracht 5: Inge sprong uit een vliegtuig vanop 4.000 meter hoogte.

Opdracht 6: Inge geraakte op tijd in de studio en deed er 165 minuten over om van het Q-Beach House in Oostende tot in de Q-studio in Vilvoorde te geraken. Ondanks alle hindernissen.

Opdracht 7: Inge maakte de dromen van Q-luisteraar Thomas waar: hij ontmoette sterren Elodie Ouedraogo, F1-legende Mika Häkkinen en Dimitri Vegas & Like Mike.

Opdracht 8: Inge ging van 5.000 volgers op Instagram naar 15.000 in 24 uur tijd.

Opdracht 9: Inge toonde haar talent: ze deed een balletoptreden van 4 minuten en 32 seconden in de Opera van Gent voor een professionele jury van choreografen Min Hee Bervoets, Roy Julen en Isabelle Beernaert.

Opdracht 10: Inge zat 3 uur lang in een gouden ei van 2 meter hoog aan het Zilvermeer in Mol van waaruit ze een reis naar de Canarische Eilanden weggaf aan Q-luisteraar An.