Wereldkampioene boksen Delfine Persoon stelt haar kinderwens niet lang meer uit: “Ik wil geen mama worden als ik 40 ben en helemaal murw geslagen”

Nu Delfine Persoon (34) haar wereldtitel in het boksen nog eens heeft verlengd, mag ze uitkijken naar haar droomkamp tegen olympisch kampioene Katie Taylor in New York. Hopelijk de apotheose van een schitterende carrière, maar wegens een tikkende biologische klok misschien ook wel het einde. "Voor het geld moet ik alleszins niet blijven boksen", zegt ze in Dag Allemaal.

Tussen Delfine en de boksmatch van haar dromen, op 1 juni, staat wel nog één horde. “De tegenstander moet akkoord gaan”, zegt ze. “Voor de Amerikanen is het interessanter om tegen pakweg een Duitse te boksen, want in Duitsland kunnen ze de uitzendrechten voor veel geld verkopen. België is maar een klein land, hé.”

We duimen met je mee. Je voorbereiding op die belangrijke kamp moet je wel combineren met een voltijdse job. Vind je dat niet wraakroepend, voor een topsporter van jouw kaliber?

Voor het geld moet ik het inderdaad niet doen, maar ik heb me daar bij neergelegd. Als ik een Waalse was geweest, had ik subsidies kunnen krijgen van de overheid. In Vlaanderen niet.

Werk je nog steeds bij de spoorwegpolitie?

Nee, sinds twee jaar zit ik bij de federale politie. Ik coördineer de openbare orde en geweld­beheersing tijdens grote evenementen in West-Vlaanderen, zoals voetbalmatchen.

Hoe ziet een doorsnee dag er dan uit voor jou?

Na mijn diensturen bij de politie vind je me meestal in de boksclub van Lichtervelde, waar ik mijn conditie op peil houd of jongeren train.

Moet er veel woede in een bokser zitten? Jij lijkt alleszins geen agressief type.

