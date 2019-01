Wereldberoemd door één moment: zo zien de mensen uit de memes er nu uit TDS

27 januari 2019

12u38

Je ziet ze overal verschijnen op Facebook, Instagram of Twitter: memes. De hilarische beelden die snel en gemakkelijk verspreid en gedeeld kunnen worden, maken intussen deel uit van onze popcultuur. Veel beroemdheden worden 'gememed', maar ook doodnormale mensen worden in één ogenblik wereldberoemd. Zo gaat het vandaag met hen.

1. Roll Safe

Een meme die ontstaan is door een fragment uit de Britse tv-serie #HoodDocumentary van de BBC vast te leggen. In de eerste acht maanden werd de meme al meer dan 1,4 miljoen keer gedeeld. De acteur in de meme, Kayode Ewumi, is daarnaast ook te zien in ‘Enterprice’, een andere BBC-reeks.

2. The Most Interesting Man in the World

De Amerikaanse acteur Jonathan Goldsmith had nooit verwacht dat hij door het internet gebombardeerd zou worden tot ‘de meeste interessante man van de wereld’. Jonathan is trouwens nog steeds actief als acteur: onlangs was hij te zien in ‘Mamma Mia! Here We Go Again’.

3. Confused Nick Young

De verwarde blik van basketbalspeler Nick Young werd enkele jaren geleden plots een razend populaire meme. De meme is een momentopname uit een video waarin de moeder van Nick Young vertelt dat hij zich als kind gedroeg als een clown. Zijn reactie sprak boekdelen, en veroverde dan ook het web.

4. Salt Bae

De Turkse kok Nusret Gökçe postte begin 2017 een video waarin hij in een strak wit T-shirt zwoel zout strooit over een lap vlees. Al snel hadden miljoenen mensen de video bekeken en zelf gepost, en werd hij uitgeroepen tot ‘Salt Bae’. Met celebs als Rihanna en Ben Affleck die een T-shirt met zijn afbeelding op droegen, groeide zijn video uit tot één van de bekendste memes.

5. That Would Be Great

Ook acteur Gary Cole werd plots ‘gememed’. De Amerikaan zag hoe een fragment uit de film ‘Office Space’ werd omgevormd tot allerlei hilarische beelden. Daarnaast was de acteur nog te zien in films als ‘One Hour Photo’ en ‘Talledega Nights’, en was hij stemacteur voor ‘Bob’s Burgers’ en ‘Family Guy’.

6. Schrute Facts

Rainn Wilson is voornamelijk bekend door zijn rol als Dwight Schrute in de populaire Amerikaanse comedyserie ‘The Office’. Dankzij het internet zal hij die rol nog niet snel vergeten: een meme waarop Dwight Schrute met allerlei feiten en weetjes op de proppen komt, gaat al jaren de ronde.

7. Conceited Reaction

Rapper Reggie Conceited Sergile werd wereldberoemd dankzij een meme waarop hij wel héél bedenkelijk kijkt. Hij werd een hit op Instagram, waar hij intussen al meer dan 1,5 miljoen volgers wist te vergaren. Met zijn carrière als rapper gaat het echter minder goed, en kan hij geen potten breken.

7. What If I Told You

Morpheus is een personage uit ‘The Matrix’, gespeeld door Laurence Fishburne. Iedereen herkent hem aan zijn zonnebril en zwarte jas. Op het internet worden beeld van Morpheus met de woorden What If I Told You gretig gedeeld. Laurence Fishburne is overigens nog steeds een veelgevraagd acteur: recent was hij nog te zien in ‘Ant-Man and the Wasp’ en ‘John Wick: Chapter 2'.

8. Annoyed Picard

De laatste jaren zijn Captain Picard-memes uitgegroeid tot een fenomeen. In de meme zien we Brits acteur Patrick Stewart, die de rol vertolkte in ‘Star Trek: The Next Generation’. Op oudejaarsdag 2009 is hij overigens door koningin Elizabeth geridderd voor zijn verdiensten en mag sindsdien “Sir” voor zijn naam zetten. Zijn meest recente werk dateert van 2017, toen hij een stem insprak van ‘The Emoji Movie’.

9. Hide the Pain Harold

De Hongaarse Arató András (73) nam een foto op vakantie, postte die op de sociale media en werd opgemerkt door een fotograaf. Intussen is hij een veelgevraagd model voor stockfoto’s. Als dokter, golfer of advocaat: de Hongaar doet het allemaal. Zijn kenmerkende, bedrukte blik leverde hem niet alleen veel werk op, maar ook de bijnaam Hide the Pain Harold.

10. Math Lady

Telenovela ‘Senhora do Destino’ (De mevrouw van het Lot, red.) houdt miljoenen Brazilianen aan hun tv-toestel gekluisterd. De reeks, die gaat over drugs, misdaad, corruptie en politieke repressie, breekt alle records. Toch had actrice Renata Sorrah nooit kunnen vermoeden dat ze zou uitgroeien tot een wereldberoemde meme.