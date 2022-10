Werd de vermiste chihuahua van Paris Hilton opgevreten door een coyote?

Helaas voor Paris Hilton lijkt er stilaan een einde te zijn gekomen aan de heuse hondenjacht. Een bron, die nauw bij de jacht betrokken was, verklaarde aan ‘The Mail on Sunday’ het volgende: “Het ziet er niet goed uit. Het is een enorme zoektocht geweest met wereldwijde publiciteit, maar we hebben geen enkele waarneming of signalement gehad. Als Diamond Baby ontvoerd was, hadden we inmiddels al een eis tot losgeld verwacht. Maar er is niets gemeld.” Ook andere pistes werden onderzocht. “Vanaf het begin werd er rekening mee gehouden dat Diamond Baby vanwege de omgeving mogelijk het slachtoffer werd van wilde coyotes. Er is een hittegolf geweest in LA en coyotes komen hierdoor woonwijken binnen, op zoek naar water én voedsel om te overleven.”