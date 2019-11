Wendy Van Wanten zegt concerten af SDE

10 november 2019

14u51 0 Showbizz Wendy Van Wanten (59) heeft al haar concerten tot eind januari geschrapt. Gezondheidsredenen lijken aan de basis te liggen van de afzegging.

Normaal gezien zou Wendy Van Wanten zaterdagochtend samen met dochter Estelle te horen zijn op radiozender Joe, in het programma ‘De Familie van Elsen’. Maar, zo kondigde presentatrice Ann Van Elsen echter aan, de zangeres had afgezegd. Volgens echtgenoot Frans lag Wendy “met een paar kleine lichamelijke klachten ter observatie in het ziekenhuis” en kon ze de uitzending dus niet bijwonen. Nu blijkt ook dat de zangeres haar agenda heeft leeggemaakt. Al haar concerten tot eind januari werden afgezegd. In februari zou ze wel opnieuw op het podium staan. Onze redactie kreeg geen verdere commentaar op Wendy’s gezondheidstoestand.