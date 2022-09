Wendy Van Wanten sukkelt met haar gezondheid: “Ik vrees dat dit een operatie wordt”

BV“Twee weken geleden, op vrijdag, kreeg ik plots verschrikkelijke pijn in mijn knie. Ik kon mijn been helemaal niet meer strekken. Knie op slot, noemt men dat.” Wendy Van Wanten (62) had zo veel last dat ze een cortisonespuit kreeg om de pijn draaglijk te maken. Ze legt uit wat er precies gebeurd is en hoe het nu verder moet. “Plooien, dat staat niet in mijn woordenboek. The show must go on”, klinkt het in Primo.