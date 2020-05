Exclusief voor abonnees Wendy Van Wanten stuurt dochter Estelle met bang hart terug naar school: “Mijn schoonbroer heeft in coma gelegen door corona. We blijven dus voorzichtig” Redactie

28 mei 2020

10u00

Bron: Story 0 Showbizz Twee maanden na de invoering van de lockdown light startte het onderwijs gedeeltelijk weer op. Net als veel ouders maakt Wendy Van Wanten (60) zich toch zorgen nu haar 12-jarige dochter Estelle weer naar de schoolbanken moet. Dat vertelt de zangeres in Story. Corona kwam in haar geval dan ook heel dichtbij: een van de broers van haar partner Frans (58) belandde op intensieve zorgen met het virus.

Wendy en haar gezin bleven de voorbije twee maanden keurig in hun kot. Speciaal voor een fotoshoot voor het weekblad Story met dochter Estelle komt ze – voor het eerst sinds de lockdown ­– weer buiten voor werkgerelateerde activiteiten. Ze arriveert met een kleurrijk mondmasker, gemaakt door manlief Frans. “Franske is meteen aan de slag gegaan met de naaimachine, hij heeft al heel wat maskers gemaakt voor familie en vrienden”, vertelt Wendy. “Hij is een handige Harry en erg bekommerd om ons. Hij helpt ook mijn haar kleuren, want ook al zijn de kappers weer open, voorlopig blijf ik er weg. Frans herinnert ons er regelmatig aan om voorzichtig te blijven. Voorlopig laten we ook nog niet veel mensen in onze bubbel toe. Gelukkig weet mijn twaalf jaar oudere zus Annie zich wel te redden.”

