Wendy Van Wanten reageert voor het eerst uitgebreid op haar breuk met Frans: "Ik ga nu voor mijn geluk en dat van mijn kinderen"

23 oktober 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Wendy Van Wanten (58) is sinds kort opnieuw vrijgezel, maar echt alleen staat ze er uiteraard niet voor. De liefde van haar drie kinderen houdt haar hart warm, en ook haar schoondochter Bo (28) blijkt een verrassende, maar grote steun te zijn in deze verwarrende tijd. Dat vertelt ze deze week in een uitgebreid interview met Story.

Het was lang geleden dat er nog zo’n bom viel in showbizzland als vorige week, toen het nieuws bekend raakte dat het sprookje tussen Wendy Van Wanten en ‘haar’ Frans voorbij was. Die schokgolf is niet zo verwonderlijk, want het koppel leerde elkaar in 2006 kennen voor het oog van tv-kijkend Vlaanderen, in het populaire Wie wordt de man van Wendy?. Meteen werd hun liefde van de daken geschreeuwd en de twee kregen zelfs - Wendy was toen al 47 - een dochter, Estelle. Tegelijk leefden moeders van alle generaties met de zangeres mee. Want al dat geluk werd wel overschaduwd door de steeds stroevere relatie met haar oudste zoon Dylan. De twee hadden vijf jaar geen contact, maar in 2013 zette Dylan de eerste stap richting verzoening. Sindsdien werd hun goede band van weleer weer zichtbaar sterker, en vandaag blijkt Wendy zelfs ook een hechte vertrouwensrelatie te hebben opgebouwd met Bo, sinds drie jaar Dylans vriendin.

