Wendy Van Wanten reageert op relatiebreuk: “We gaan door een moeilijke tijd” KD

17 oktober 2018

12u05 16 Showbizz Wendy Van Wanten (58) heeft op Instagram haar relatiebreuk met Frans Vancoppenolle (56) bevestigd. “We hebben besloten om minstens tijdelijk uit elkaar te gaan.”

Frans meldde enkele uren geleden op Instagram dat Wendy hem op straat heeft gezet, en dat de twee al drie weken uit elkaar zijn. Wendy bevestigt die breuk nu op haar eigen Instagrampagina. “Volledig verstoppen wat niet verstopt kan blijven, is geen optie.”

“Er niets over te hoeven zeggen en eerst de tijd een beetje zijn verzachtende werk te laten doen, zou eigenlijk ideaal zijn”, schrijft Wendy. “Er zijn zoveel emoties en gevoeligheden die erover praten lastig maken en hoewel we beseffen dat zulks over een aantal maanden misschien minder moeilijk wordt, zijn we daar vandaag nog niet aan toe.”

Frans schrijft op Instagram dat hij door Wendy aan de deur werd gezet, maar dat is in de post van Wendy niet te lezen. Ze zegt enkel dat de twee tijdelijk geen stel meer vormen. “We gaan voor het ogenblik door een moeilijke tijd. We hebben besloten om minstens tijdelijk uit mekaar te gaan en mekaar wederzijds de tijd te geven om na te denken, te helen en tot rust te komen.”

Wendy vraagt ook om de privacy van haar gezin te respecteren. “Veel dankbaarheid bij voorbaat daarvoor, niet alleen van onszelf maar ook van de kinderen.”

Frans en Wendy leerden elkaar 12 jaar geleden kennen tijdens de opnames van ‘Wie Wordt De Man Van Wendy?’.