Wendy Van Wanten op stap met al haar kinderen - inclusief Dylan: "Hier geniet ik volop van"

25 juli 2018

Omringd door haar drie kinderen - Dylan (34), Estelle (10) en Clément (18) - verscheen een zichtbaar gelukkige Wendy Van Wanten op de rode loper van de musical 'Flashdance' in Oostende. Vooral het feit dat haar oudste zoon erbij was, met wie het contact bijna tien jaar lang heel minimaal was, deed haar veel deugd. Op Moederdag zat Dylan al mee aan tafel, en nu verschenen ze voor het eerst sinds lang ook samen in het openbaar.

"We zijn allemaal Oostendenaars, dus we maken er een gezinsuitstap van. En neen, dat is niet de eerste keer. Het contact tussen Dylan en mij was een tijdje minder, maar het leven zit nu eenmaal vol ups and downs. Nu is alles weer koek en ei."

De nauwe band tussen Wendy en Dylan kwam onder druk te staan nadat Frans in haar leven kwam. En laat haar echtgenoot nu net de grote afwezige zijn op de première. "Daar moet je niets achter zoeken. Hij zit gewoon thuis. Ik wilde graag eens op uitstap met mijn kinderen en kleinkinderen. Ik geniet er volop van." Dylan: "Onze band is nooit slecht geweest, maar soms gaat die wat trager. We zien elkaar regelmatig, al hebben we allebei een druk leven. Maar mama is mijn beste vriendin."