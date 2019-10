Wendy Van Wanten nog zelden met Franske de baan op: “Er is niks aan de hand hoor, maar ik regel m’n zaken nu zelf’ Dag Allemaal

29 oktober 2019

06u00 3 showbizz Volgend jaar wordt ze 60 en staat ze 30 jaar op de planken, maar da’s voor Wendy Van Wanten geen reden om gas terug te nemen. Als voorproefje op het feestjaar dat 2020 moet worden, heeft ze een duet uit met haar goeie maat Steve Tielens (48). “Vroeger keek ik stiekem altijd naar ‘De PinUp Club’”, zegt ’fan’ Steve in Dag Allemaal.

Een Vlaamse cover van de monsterhit ‘All By Myself’ van Eric Carmen uit 1975: daar pakken Wendy Van Wanten en Steve Tielens nu groots mee uit. ‘Je Hoort Bij Mij’ gaat hun versie van het nummer, waarmee ook Celine Dion in 1996 de hitparades inpalmde, heette. En die song én titel zijn niet zomaar gekozen, verduidelijkt een erg trotse Steve Tielens. “Wendy en ik hebben geen woorden nodig om elkaar te begrijpen”, klinkt het.

charmante steve

“Steve is zo’n charmante man, he”, zegt Wendy ons in de backstage van het CC van Boom, waar ze samen met hem optreedt. “Hij doet me altijd blozen met z’n complimentjes.”

“Ja, zo ben ik, hé”, knipoogt ­Steve. “Pas op, da’s allemaal vriendschappelijk bedoeld, hoor. Ik ben al jaren gelukkig getrouwd met mijn Veerle en Wendy is nog altijd samen met haar Franske. Maar ik moet toegeven: deze single is voor mij een natte droom die in vervulling gaat. Als tienjarige jongen keek ik altijd stiekem - mijn pa mocht dat niet weten - naar ‘De PinUp Club’. Dat ik nu met mijn idool mag samenwerken, is een grote eer. Deze zomer dook Wendy al op in de videoclip van mijn single ’We goan noar ’t strand’, maar ­samen zingen is toch nog een ander paar mouwen.”

dertig jaar carrière

Wat duetten betreft, is Wendy niet aan haar proefstuk toe. In 1991 toonde ze haar vocale kwaliteiten aan de zijde van Willy Sommers met de hit ‘Kijk Eens Diep In Mijn Ogen’. Later volgden nog samenwerkingen met Jo Vally, Johnny Logan en Vader Abraham. En recent sloeg ze de handen in elkaar met Jan Wuytens voor enkele operanummers.

Opvallend: in Boom - en de laatste tijd eigenlijk altijd - was geen spoor te bekennen van Franske. Aan het stuur van haar zwarte Mercedes S-­Klasse zat Joeri, die haar wel vaker begeleidt. “Hij is niet mijn manager, maar een goeie vriend uit Aalter die er graag bij is”, zegt Wendy. “Ik regel mijn zaken nu zelf. Maar er is geen probleem thuis, hoor. Frans heeft zichzelf nooit uitgeroepen tot mijn manager, hé, anderen hebben hem die stempel gegeven. Frans ziet mij graag en was er graag bij. Nu ben ik vaker zonder hem de baan op, maar daar moet je geen conclusies uit trekken.” Wat Wendy’s feestjaar 2020 betreft: ze viert haar dertig jaar carrière op 29 februari met een groots concert in het Kursaal van Oostende.