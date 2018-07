Wendy Van Wanten is tegelijk seksbom en onzeker: "Ik ben oma, maar niet in functie" MC

23 juli 2018

00u00 1 Showbizz Een zelfzekere seksbom én een vrouw vol twijfels. De ene heet Wendy Van Wanten, de andere Iris Vandenkerckhove (58). Deze week krijgen we een openhartige Iris te horen in 'Plage Préférée' op Radio2. "Ik ben oma, maar niet in functie", bekent ze.

Haar imago als femme fatale, het kan niet verder van de werkelijkheid liggen dan in het geval van Iris. "Dat ik drie kinderen heb bij drie verschillende vaders, dat heb ik zelf ook niet zo uitgestippeld. Het is me overkomen. Dylans vader was mijn eerste lief. Wie de vader van Clément is, houd ik nog altijd voor mezelf. En Estelle is van Frans."

Over de relatie met haar kleinkinderen is ze opmerkelijk openhartig. "Ik ben oma, maar niet in functie." Iris' zoon Dylan heeft twee dochters, Monalisa (10) en Anna-Lucia (11). De zangeres had jarenlang ruzie met haar zoon.

Tegenwoordig zit Iris weer goed in haar vel. "Met de menopauze heb ik een serieuze dip gehad", geeft ze toe. "De hormonen zeker? Net zoals dat bij een puber het geval is - Clément moet nu door die fase. Maar wij begrijpen elkaar goed."

'Plage Préférée'

Radio2 Van 9 tot 12 uur