Wendy Van Wanten gaat opnieuw optreden MVO

09 januari 2020

14u34 1 Showbizz Goed nieuws voor de fans van Wendy Van Wanten: de zangeres heeft vandaag haar comeback aangekondigd. Vorig jaar in november kondigde Wendy nog aan dat ze al haar concerten voor onbepaalde tijd zou afzeggen.

Vanaf 3 februari organiseert ze in totaal 8 shows, die zullen plaatsvinden in De Kaasboerin te Mol-Postel, zo bevestigt de Showbizzsite. Op 6 februari is het dubbel feest, want dan viert Wendy haar 60ste verjaardag.

Vorig jaar in november kondigde Wendy aan dat ze al haar eerstvolgende concerten zou afzeggen. “Ze heeft dringend nood aan rust en tijd om alles op een rijtje te zetten”, klonk het bij de organisatoren. De pauze zou zeker duren tot eind januari 2020.

Wendy reageerde toen ook zelf op het spijtige voorval: “Ik heb mijn lichaam iets te lang in het rood laten gaan, en dat eist zijn tol. Ik heb beslist om even voluit voor de gezondheid te kiezen.” Gelukkig is ze er nu weer bovenop en heeft ze weer zin om op het podium te staan.

Tickets zijn verkrijgbaar via info@kaasboerin.be.